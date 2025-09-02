uttarakhand govt efforts started to prevent landslide in nandanagar in chamoli उत्तराखंड: चमोली के नंदानगर में जमीन में दरारें, खतरे से निपटने के लिए ऐक्शन शुरू, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
उत्तराखंड: चमोली के नंदानगर में जमीन में दरारें, खतरे से निपटने के लिए ऐक्शन शुरू

उत्तराखंड के चमोली जिले में नंदाकिनी और चुफलागाढ़ नदियों के किनारे बसे नंदानगर में हो रहे भूधंसाव को रोकने के लिए प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। साथ ही 64 लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया है। पढ़ें यह रिपोर्ट…

Krishna Bihari Singh भाषा, चमोलीTue, 2 Sep 2025 01:02 AM
उत्तराखंड के चमोली जिले की नंदाकिनी और चुफलागाढ़ नदियों के किनारे बसे नंदानगर में शुक्रवार से भूधंसाव और जमीन में गहरी दरारें देखी जा रही हैं। इससे मकानों और गौशालाओं के क्षतिग्रस्त होने का सिलसिला जारी है। अधिकारियों ने बताया कि नंदानगर में बैंड बाजार और लक्ष्मी मार्केट पर स्थित पहाड़ी पर हो रहे भू-धंसाव और भूस्खलन को रोकने के लिए सोमवार को प्रयास शुरू कर दिए गए हैं।

मकानों को नुकसान पहुंचने का सिलसिला जारी

चमोली जिले के नंदाकिनी और चुफलागाढ़ नदियों के किनारे बसे नंदानगर में भूधंसाव और जमीन में गहरी दरारें आने के कारण मकानों और गौशालाओं को नुकसान पहुंचने का सिलसिला जारी है। अब तक एक दर्जन से अधिक मकान खतरे की जद में आ गए हैं। नंदानगर नगर पंचायत के कुंतरी गांव में भूधंसाव से 16 आवासीय मकान असुरक्षित करार दिए गए।

भूधंसाव रोकने के लिए शुरू हुआ ऐक्शन

चमोली जिले के कुंतरी गांव में 16 मकान को असुरक्षित करार दिए जाने के बाद स्थानीय प्रशासन ने वहां रहने वाले 64 लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया है। अधिकारियों ने बताया कि लक्ष्मी मार्केट और बैंड बाजार के भूधंसाव वाले क्षेत्रों में ऊपर से आ रहे पानी को जल संस्थान के कर्मचारियों ने एचडीपीई पाइपों के जरिए निचले इलाकों में लाया जा रहा है ताकि वहां भूधंसाव को रोका जा सके।

पशुओं को भी सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा

अधिकारियों ने बताया कि उक्त एहतियाती उपाय चमोली के जिलाधिकारी संदीप तिवारी के आदेशों पर किए जा रहे हैं। चमोली के उप जिलाधिकारी राजकुमार पांडे ने बताया कि उन्होंने तहसील और पुलिस कर्मियों को क्षेत्र की लगातार निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन की ओर से नंदानगर क्षेत्र में पशुओं को भी सुरक्षित स्थानों पर भेजने का काम किया जा रहा है। चमोली के जिलाधिकारी ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है।

