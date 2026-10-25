उत्तराखंड में आएंगी नौकरियां; इन स्कूलों में शिक्षकों कर्मचारियों की होगी भर्ती
उत्तराखंड में आने वाले दिनों में नौकरियों की बहार आ सकती है। उत्तराखंड सरकार ने सूबे के सहायता प्राप्त गैर-सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में खाली पड़े पदों पर भर्ती प्रक्रिया से रोक हटा दी है।
उत्तराखंड में बड़ी संख्या में नौकरियां आने वाली हैं। धामी सरकार ने राज्य के सहायता प्राप्त गैर-सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में खाली पड़े शिक्षकों और कर्मचारियों के पदों पर भर्ती प्रक्रिया से रोक हटा दी है। अब स्कूल प्रबंधन समितियां छात्रों की संख्या के आधार पर स्वीकृत खाली पदों को भर सकेंगी। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि यह फैसला शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और स्कूलों में संसाधनों की कमी दूर करने के लिए लिया गया है।
उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने घोषणा की है कि राज्य के सहायता प्राप्त गैर-सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में खाली पड़े शिक्षण और गैर-शिक्षण पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। राज्य सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि राज्य सरकार ने छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए भर्ती प्रक्रिया पर लंबे समय से लगी रोक को हटा दिया है। अब स्कूल प्रबंधन समितियां अपने-अपने स्कूलों में छात्रों की संख्या के आधार पर खाली पदों को भर सकेंगी।
उत्तराखंड के स्कूली शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि सरकार राज्य की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार स्कूलों में जरूरी मानव संसाधन उपलब्ध कराने की कोशिशें कर रही है। कुछ स्कूल प्रबंधन समितियां शिक्षकों और कर्मचारियों की भर्ती को लेकर हाई कोर्ट गई थीं। अन्य स्कूलों के पास भी संसाधनों की कमी है। ये स्कूल बहुत कम शिक्षकों के साथ काम चलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
उत्तराखंड के स्कूली शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि ऐसे सभी स्कूलों में शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्तियां करने का फैसला लिया गया है। रावत ने यह भी साफ किया कि भर्ती केवल उन्हीं स्वीकृत खाली पदों पर होगी जिन्हें सक्षम प्राधिकारी की ओर से औपचारिक रूप से बहाल किया गया है। शिक्षकों की भर्ती के दौरान स्कूलों की असल जरूरतों और वहां नामांकित छात्रों की संख्या को प्राथमिकता दी जाएगी।
अपडेट जारी
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।