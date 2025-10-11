Hindustan Hindi News
उत्तराखंड में दुर्गम क्षेत्रों में तैनात वन कर्मियों को गिफ्ट, आवासीय भत्ता देने का ऐलान

उत्तराखंड सरकार ने दुर्गम क्षेत्रों में तैनात वन कर्मियों के आवासीय भत्ता देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि दुर्गम क्षेत्रों में तैनात वन कर्मियों की कठिनाई को समझते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है। 

Krishna Bihari Singh भाषा, देहरादूनSat, 11 Oct 2025 11:06 PM
उत्तराखंड सरकार ने दुर्गम क्षेत्रों में तैनात वन कर्मियों के लिए बड़ा गिफ्ट देने की घोषणा की है। उत्तराखंड सरकार ने दुर्गम इलाकों में तैनात वन कर्मियों के हाउसिंग अलाउंस देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार ने इस कठिनाई को समझते हुए निर्णय लिया है कि दुर्गम क्षेत्रों में जहां स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसी सामान्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं वहां तैनात वन कर्मियों को आवासीय भत्ता दिया जाए।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि दूरस्थ और दुर्गम चौकियों पर तैनात वनकर्मी राज्य की बहुमूल्य वन संपदा और वन्यजीवों की रक्षा में दिन-रात कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं। उन्हें अपने परिवार से दूर रहना पड़ता है। ऐसे में उनके परिवार के लिए अलग से आवास व्यवस्था करना उनके लिए एक बड़ी चुनौती है। इसे देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है कि दुर्गम क्षेत्रों में तैनात वन कर्मियों को आवासीय भत्ता प्रदान किया जाए।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार का यह फैसला दुर्गम क्षेत्रों में तैनात वन कर्मियों के लिए राहत होगा। सरकार के वित्त विभाग की सहमति से ऐसे दुर्गम क्षेत्रों की पहचान की जाएगी। इसके बाद इन दुर्गम क्षेत्रों में यह सुविधा लागू होगी। सरकार का मानना है कि उसके इस फैसले से दुर्गम क्षेत्रों में तैनात वन कर्मियों को अपने परिवारों की देखभाल करने में सहूलियत मिलेगी। साथ ही वे और अधिक ताकत से वन संपदा की रक्षा कर सकेंगे।

इसके साथ ही उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की सभी सड़कों को जल्द से जल्द गड्ढा मुक्त करने के आदेश दिए ताकि आम लोगों को यातायात का बेहतर अनुभव मिल सके। सीएम धामी ने एक उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को उक्त निर्देश दिए। इस बैठक में अधिकारियों ने सीएम को जानकारी दी कि अब तक 52 फीसदी पैच लगाने का काम पूरा हो चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बाकी के कार्यों को तेजी से पूरा किया जाए।

(यूनीवार्ता के इनपुट के साथ)

Uttarakhand

