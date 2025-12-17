Hindustan Hindi News
Uttarakhand governor returns Bill against forced conversion to state government
उत्तराखंड के राज्यपाल ने जबरन धर्मांतरण विरोधी विधेयक राज्य सरकार को लौटाया, सामने आई यह वजह

उत्तराखंड के राज्यपाल ने जबरन धर्मांतरण विरोधी विधेयक राज्य सरकार को लौटाया, सामने आई यह वजह

संक्षेप:

नए विधेयक में धर्मांतरण के लिए प्रलोभन की परिभाषा को विस्तृत करते हुए उपहार, नकद/वस्तु लाभ, रोजगार, निःशुल्क शिक्षा, विवाह का वादा, धार्मिक आस्था को आहत करना या दूसरे धर्म का महिमामंडन, सभी को अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया है ।

Dec 17, 2025 10:53 pm ISTSourabh Jain पीटीआई, देहरादून, उत्तराखंड
उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानून को और कड़ा बनाने संबंधी उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक-2025 को राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि) ने राज्य सरकार को वापस लौटा दिया है। उत्तराखंड लोकभवन के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, विधेयक के मसौदे की भाषा में कुछ लिपिकीय त्रुटियों के कारण राज्यपाल ने एक संदेश के साथ इसे सरकार को वापस लौटाया है।

यह संशोधन विधेयक गैरसैंण में हुए विधानसभा के मॉनसून सत्र में पास हुआ था, जिसके बाद इसे मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा गया था। यह बिल राज्य में सन् 2018 से लागू धर्म स्वतंत्रता अधिनियम में दूसरी बार संशोधन के लिए लाया गया था। इससे पहले इस अधिनियम में पहला संशोधन साल 2022 में किया गया था, जब पुष्कर सिंह धामी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे।

नए विधेयक में कठोर सजा का प्रावधान

उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक-2025 में जबरन धर्मांतरण के लिए अधिकतम आजीवन कारावास तक की सजा और 10 लाख रुपए तक के भारी जुर्माने का प्रावधान है। फिलहाल, इस अपराध के लिए उत्तराखंड में अधिकतम 10 साल की कैद की सजा और 50 हजार रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। वहीं नए विधेयक में सामान्य मामले में तीन से 10 साल की कैद, कमजोर वर्ग से जुड़े मामलों में पांच से 14 वर्ष तथा गंभीर मामलों में 20 साल या आजीवन कारावास तक की सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान है।

संशोधन विधेयक में धोखाधड़ी, प्रलोभन या दबाव से होने वाले धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए प्रावधानों को पहले से और कड़ा कर दिया गया है। प्रलोभन की परिभाषा को विस्तृत करते हुए उपहार, नकद/वस्तु लाभ, रोजगार, निःशुल्क शिक्षा, विवाह का वादा, धार्मिक आस्था को आहत करना या दूसरे धर्म का महिमामंडन, सभी को अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया है ।

इसमें डिजिटल साधनों पर रोक लगाते हुए सोशल मीडिया, मैसेजिंग ऐप या किसी भी ऑनलाइन माध्यम से धर्मांतरण हेतु प्रचार करने या उकसाने जैसे कार्यों को दंडनीय बनाये जाने का प्रावधान है। सूत्रों ने बताया कि राज्य सरकार को अब विधानसभा के अगले सत्र में इसे दोबारा पारित करवाना पड़ेगा या वह इसे अध्यादेश के जरिए भी लागू कर सकती है।

