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2 साल से सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे खिलाड़ी… उत्तराखंड सरकार इन श्रेणियों में देगी नौकरी

Mar 18, 2026 07:15 am ISTRatan Gupta हिन्दुस्तान, देहरादून
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राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने के लिए विभागों में पद खोजो अभियान शुरू हो गया। खिलाड़ी के मेडल के अनुसार उसके लिए एक तय ग्रेड पे का पद निर्धारित है।

2 साल से सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे खिलाड़ी… उत्तराखंड सरकार इन श्रेणियों में देगी नौकरी

राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने के लिए विभागों में पद खोजो अभियान शुरू हो गया। कार्मिक विभाग ने शिक्षा, वन, परिवहन, गृह विभाग में विभिन्न श्रेणियों में रिक्त पदों का ब्योरा मांगा है। कार्मिक सचिव शैलेश बगौली ने मंगलवार को इसकी पुष्टि की। उन्होंने कहा कि कि खिलाड़ी के मेडल के अनुसार उसके लिए एक तय ग्रेड पे का पद निर्धारित है।

243 खिलाड़ी कर रहे नौकरी का इंतजार

उसी के अनुसार विभागों से रिक्त पदों की रिपेार्ट मांगी है। इसके आधार पर प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जाएगा। मालूम हो कि राज्य में इस वक्त 243 खिलाड़ी सरकार के वादे के अनुसार नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। सरकार ने 14 सितंबर 2023 में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाले खिलाडियों को आउट ऑफ टर्न नौकरी देने का निर्णय किया था।

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मेडल विजेताओं के लिए पदों की तलाश

● श्रेणी 01: विश्व कप, कामनवेल्थ, ऐशियन गेम्स में गोल्ड मेडल पर 5400 रुपये ग्रेड पे का पद

● श्रेणी 02: विश्व कप, कामनवेल्थ, ऐशियन गेम्स सिल्वर मेडल पर 4800 रुपये ग्रेड पे का पद

● श्रेणी 03: चार साल के अंतराल पर होने वाली ऐशियन चैंपियनशिप आदि में गोल्ड मेडल, विश्व कप, कामनवेल्थ, ऐशियन गेम्स में ब्रांज पर 4600 रुपये ग्रेड पे का पद

● श्रेणी 04: चार साल के अंतराल पर होने वाली एशियन चैंपियनशिप सिल्वर-ब्रांज मेडल पर और कामनवेल्थ, नेशनल गेम्स, सेफ गेम्स में गोल्ड मेडल पर 4200 रुपये ग्रेड पे का पद

● श्रेणी 05: कामनवेल्थ चैंपियनशिपश् नेशनल गेम्स, सैफ गेम्स में सिल्वर और ब्रांज मेडल पर 2000 से 2800 रुपये ग्रेड पे का पद।

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Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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Uttarakhand Pushkar Singh Dhami

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