उत्तराखंड की धामी सरकार अग्निवीर बनने वाले उम्मीदवारों को देगी खास मदद, क्या सुविधा मिलेगी?

उत्तराखंड सरकार सेना में अग्निवीर के तौर पर देश की सेवा करने में दिलचस्पी रखने वाले युवक-युवतियों को फ्री प्री-रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग देने जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर खेल और युवा कल्याण विभाग ने इसके लिए एक SOP तैयार किया है। यह ट्रेनिंग राज्य के सभी 13 जिलों में दी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने हाल ही में विभाग को राज्य के युवाओं को अग्निवीर भर्ती के लिए ट्रेनिंग देने का निर्देश दिया था। फ्री ट्रेनिंग के लिए योग्य होने के लिए उत्तराखंड का मूल निवासी या स्थायी निवासी होना या राज्य के किसी संस्थान में पढ़ाई या सेवा करना अनिवार्य है।

इसके अलावा, हाई स्कूल की परीक्षा कम से कम 45 प्रतिशत अंकों के साथ पास करना और हर विषय में न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है। ट्रेनिंग लेने के लिए, आपकी उम्र 16 साल से ज़्यादा होनी चाहिए।

धामी ने कहा कि उत्तराखंड की शानदार मिलिट्री परंपरा को देखते हुए, सरकार अग्निवीरों को भर्ती से पहले की ट्रेनिंग दे रही है ताकि युवा अग्निवीरों के ज़रिए सेना में सेवा दे सकें। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने अग्निवीरों को उनकी सर्विस पीरियड के बाद राज्य में सरकारी नौकरियों में रिज़र्वेशन देने का भी फ़ैसला किया है।

अग्निवीर योजना भारत सरकार द्वारा 2022 में शुरू की गई थल सेना, नौसेना और वायुसेना में भर्ती की नई प्रक्रिया है। इसके तहत 17.5 से 21 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को चार साल की अवधि के लिए सेना में भर्ती किया जाता है। इन्हें अग्निवीर कहा जाता है।