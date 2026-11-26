उत्तराखंड में चुनाव से पहले बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 12 IAS और 17 IPS के तबादले
उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। 12 आईएएस और 17 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं।
उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के बीच शासन ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करने की कवायद के तहत 12 आईएएस और 17 आईपीएस के विभागों में बदलाव किया गया है। प्रमुख सचिव, सचिव और अपर सचिव स्तर पर विभागों में जिम्मेदारियां बदली गई हैं। सचिव आवास आर. राजेश कुमार को सचिव खनन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
आर राजेश कुमार को सचिव खनन का जिम्मा, ब्रजेश संत संभालेंगे खेल विभाग
प्रमुख सचिव लालरिन लियना फैनई को उनके मौजूदा विभागों के साथ आबकारी विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। सचिव दिलीप जावलकर से वित्त विभाग हटा दिया गया है। उनके पास अब निर्वाचन और जलागम विभाग रहेंगे। सचिव बृजेश कुमार संत से औद्योगिक विकास (खनन), महानिदेशक खनन, आबकारी का दायित्व हटाते हुए खेल और युवा कल्याण विभाग दिया गया।
अपर सचिव स्तर पर भी बदलाव हुए हैं। अपर सचिव पर्यटन अभिनव शाह को रजिस्ट्रार कॉपरेटिव का अतिरिक्त दायित्व दिया गया। रीना जोशी को श्रम दिया गया। विनीत कुमार से श्रम हटाते हुए जलागम, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और अपर निदेशक, परियोजना निदेशक जलागम बनाया गया। मनुज गोयल को उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के साथ वित्त विभाग दिया गया। मेहरबान सिंह बिष्ट से सहकारिता, रजिस्ट्रार सहकारिता हटाते हुए गृह की जिम्मेदारी दी गई। बाध्य प्रतिक्षारत बीएस चलाल को निदेशक दुग्ध विकास, निदेशक डेयरी बनाया गया। इलागिरी से निदेशक दुग्ध विकास, निदेशक डेयरी के पदभार से अवमुक्त कर अपर आयुक्त, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता बनाया गया। सचिवालय सेवा के अपर सचिव विक्रम सिंह यादव से अल्पसंख्यक कल्याण विभाग हटा दिया गया। महिमा रौंकली को राजस्व, सैनिक कल्याण के साथ वन विभाग का अतिरिक्त दायित्व दिया गया।
रंजीत सिन्हा को आयुष शिक्षा विभाग का जिम्मा
सचिव डॉ. रंजीत कुमार सिन्हा से तकनीकी शिक्षा हटाते हुए आयुष और आयुष शिक्षा विभाग और सचिव युगल किशोर पंत को संस्कृति और सचिवालय प्रशासन के साथ तकनीकी शिक्षा विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। सचिव रंजना राजगुरू से आयुष, आयुष शिक्षा हटाते हुए नियोजन विभाग का दायित्व दिया गया। विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा से खेल, युवा कल्याण का दायित्व हटा दिया गया है।
पुलिस कप्तानों समेत 17 आईपीएस अफसरों के तबादले
शासन ने बुधवार देर रात भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के 17 अधिकारियों के तबादले कर दिए। गृह विभाग की ओर से जारी आदेश के तहत सभी अफसरों को मौजूदा जिम्मेदारियों से मुक्त करते हुए नए पदों पर तैनात किया गया है। सचिव शैलेश बगौली के हस्ताक्षर से जारी आदेश में सभी अधिकारियों को जल्द से जल्द नया कार्यभार संभालने और कार्यभार प्रमाणक की प्रति पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के जरिए शासन को भेजने को कहा गया है।
तबादला आदेश के मुताबिक एसएसपी नैनीताल के पद से हटाकर मंजूनाथ टीसी को सेनानायक, 31वीं वाहिनी पीएसी, रुद्रपुर की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा सेनानायक, 46वीं वाहिनी पीएसी, रुद्रपुर के पद से हटाए गए पंकज भट्ट को सेनानायक, आईआरबी प्रथम बैलपड़ाव भेजा गया है। तबादला सूची में सेनानायक, एसडीआरएफ से हटाई गईं विशाखा अशोक भदाणे को पुलिस अधीक्षक, पुलिस मुख्यालय और सेनानायक, आईआरबी, द्वितीय से हटाए गए अजय गणपति कुम्भार को सेनानायक, एसडीआरएफ बनाया गया है। वहीं एसएसपी पौड़ी के पद से हटाए गए सर्वेश पंवार को पुलिस अधीक्षक, सुरक्षा, अभिसूचना मुख्यालय और एसएसपी पौड़ी से हटाए गए जितेन्द्र मेहरा को पुलिस अधीक्षक बागेश्वर से हटाकर पुलिस मुख्यालय भेजा गया है।
आदेश के दूसरे चरण में सरिता डोबाल को पुलिस अधीक्षक सुरक्षा अधिसूचना मुख्यालय से एसएसपी टिहरी की जिम्मेदारी मिली है। सेनानायक, आईआरबी प्रथम बैलपड़ाव से हटाए गए हरीश को सेनानायक, 46वीं वाहिनी पीएसी, रुद्रपुर तैनात किया गया है।
शारजहां जावेद खान बनी एसपी फायर सर्विस
पुलिस अधीक्षक चमोली के पद से हटाए गए सुरजीत पंवार को पुलिस अधीक्षक पुलिस मुख्यालय, अपर पुलिस अधीक्षक, यातायात निदेशालय से हटाई गईं शारजहां जावेद खान को पुलिस अधीक्षक, फायर सर्विस, मुख्यालय और एसपी नगर, नैनीताल से हटाए गए जगदीश चन्द्र को पुलिस अधीक्षक, बागेश्वर बनाया गया है।
मणिकांत मिश्र को बनाया यूएसनगर का कप्तान
पुलिस अधीक्षक, अभिसूचना के पद से हटाए गए मणिकान्त मिश्र को एसएसपी ऊधमसिंहनगर बनाया गया है, जबकि पुलिस अधीक्षक, सीआईडी सेक्टर, देहरादून से हटाए गए अमित श्रीवास्तव को पुलिस अधीक्षक, अभिसूचना की कमान सौंपी गई है।
श्वेता चौबे बनीं सेनानायक आईआरबी द्वितीय
एसएसपी टिहरी के पद से हटाई गईं श्वेता चौबे को सेनानायक आईआरबी द्वितीय और पुलिस अधीक्षक, पुलिस मुख्यालय से हटाए गए अमित श्रीवास्तव को पुलिस अधीक्षक चमोली पद पर तैनाती मिली है। साथ ही सेनानायक, 31वीं वाहिनी पीएसी, रुद्रपुर से हटाए गए देवेन्द्र पींचा को एसएसपी पौड़ी बनाया गया है। अर्पण यदुवंशी को एसएसपी नैनीताल की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
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