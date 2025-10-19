उत्तराखंड में 11 KM लंबी सड़क के लिए SC जाएगी सरकार, क्या विवाद जो दो साल से अटका काम

संक्षेप: उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार हरिद्वार से कोटद्वार के बीच 11 किलोमीटर लंबी सड़क के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। दो साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने सड़क निर्माण कार्य पर रोक लगा दी थी।

राजाजी राष्ट्रीय पार्क के बफर जोन से गुजरने वाले कोटद्वार-लालढांग-चिल्लरखाल मार्ग के निर्माण के लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट में दस्तक देने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट की रोक की वजह से 11.5 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण जनवरी 2023 से बंद है।

प्रमुख सचिव वन आरके सुधांशु ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने कहा कि मामले में जल्द सुप्रीम कोर्ट में इंटरवेंशन अप्लीकेशन दायर की जाएगी। सरकार ने इसकी अनुमति दे दी है। सुधांशु ने कहा कि, सरकार का साफ रुख है कि निर्माण कार्य से किसी भी सूरत में वन्यजीवन भी प्रभावित नहीं होना चाहिए और राज्य व जनहित भी पूरी सुरक्षित रहें।

हरिद्वार-कोटद्वार की दूरी होगी कम यह सड़क हरिद्वार में लालढांग और कोटद्वार में चिल्लरखाल से जुड़ती है। राजाजी पार्क के बफर जोन में होने से इसके निर्माण को लेकर शुरू से पेंच रहा है। वर्ष 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए इसके निर्माण व उच्चीकरण पर रोक लगा दी थी।