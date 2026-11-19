10000 स्वास्थ्य कर्मचारियों की नौकरी होगी पक्की, धामी सरकार ले सकती है फैसला
उत्तराखंड में एनएचएम के तहत कॉट्रेक्ट बेस पर नियुक्त 10 हजार स्वास्थ्य कर्मचारियों की नौकरी पक्की होगी। भाजपा सरकार ने विभाग से एक सप्ताह के भीतर प्रस्ताव मांगा है।
उत्तराखंड में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत कांट्रेक्ट पर तैनात कर्मचारियों की नौकरी पक्की करने की तैयारी है। सरकार ने मिशन के तहत तैनात डॉक्टर, स्टार्फ नर्स, फार्मासिस्ट के साथ ही अन्य सभी संवर्ग के कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए एमडी एनएचएम से प्रस्ताव मांगा है।
स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि एनएचएम के मिशन के निदेशक को एक सप्ताह में इस संदर्भ में प्रस्ताव उपलब्ध कराने को कहा गया है। विदित है कि एनएचएम कर्मचारी राज्य में लंबे समय से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। पूर्व में मंत्री और कर्मचारियों के बीच हुई वार्ता में इस संदर्भ में सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया गया था। उसके बाद वित्त और कार्मिक विभाग की बैठक में भी एनएचएम में एचआर पॉलिसी को लागू करने पर सहमति बनी थी। अब सरकार ने एनएचएम से इस संदर्भ में प्रस्ताव पेश करने को कहा है। सरकार की ओर से प्रस्ताव मांगे जाने के बाद अब एनएचएम कर्मचारियों की मांगों के जल्द पूरा होने की उम्मीद जागी है।
केंद्र से मांगे थे दिशा-निर्देश
एनएचएम के कर्मचारी 20-25 सालों से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। हाल में राज्य सरकार ने केंद्र से इस संदर्भ में दिशा निर्देश मांगे तो केंद्र ने राज्य को इस संदर्भ में अपने स्तर पर निर्णय लेने को कहा था। इसके बाद अब राज्य सरकार ने कर्मचारियों को नियमित करने की तैयारी कर रही है।
केंद्र से बजट मांग सकती है राज्य की सरकार
एनएचएम में 10 हजार के करीब कर्मचारी हैं। अब सरकार तय करेगी कि नियमितीकरण के लिए क्या फार्मूला तय किया जाए। एनएचएम का बजट केंद्र से मिलता है। ऐसे में राज्य केंद्र से इसके लिए अतिरिक्त बजट की मांग कर सकता है।
सुबोध उनियाल ने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में तैनात कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ हैं। हमारा प्रयास है कि कर्मचारियों को नियमितीकरण के जरिए सामाजिक सुरक्षा दी जाए। सरकार प्रस्ताव पर विचार करेगी और कर्मचारियों के संदर्भ में सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा।
पंतनगर एयरपोर्ट विस्तारीकरण को पर्यावरणीय मंजूरी
पंतनजर एयरपोर्ट के विस्तार में रास्ते की बड़ी बाधा दूर हो गई है। मुख्य सचिव आनंद वर्द्धन की अध्यक्षता वाले राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण ने बुधवार को इस परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति दे दी। यह निर्णय राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन समिति की संस्तुति पर लिया गया। समिति ने 7 अक्तूबर और 3 नवंबर 2026 को इस प्रस्ताव का परीक्षण किया था। भूमि विस्तार के बाद एयरपोर्ट का कुल क्षेत्रफल लगभग 321.48 हेक्टेयर होगा। इसमें 109.017 हेक्टेयर मौजूदा एयरपोर्ट भूमि है और 212.46 हेक्टेयर अतिरिक्त गैर-वन भूमि है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस स्वीकृति का स्वागत करते हुए कहा कि 3000 मीटर के रनवे पर बड़े विमान उतरेंगे।
विकास कार्यों के लिए 17.75 करोड़ मंजूर
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को विभिन्न विकास कार्यों के लिए 17.75 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को मंजूरी दी। टिहरी में प्रतापनगर विधान सभा क्षेत्र में हुणेश्वर महादेव मंदिर के निकट धर्मशाला, कक्षों एवं शौचालयों के निर्माण एवं सौंदर्यीकरण के लिए पहली किस्त के रूप में 59.26 लाख की धनराशि स्वीकृत की है। देवप्रयाग विधान सभा क्षेत्र में कीर्तिनगर की ग्राम सभा बड़ोला के उरमण तोक में बिन्सर देवता मंदिर के सौंदर्यीकरण एवं इंटरलॉकिंग टाइल्स निर्माण को 36.19 लाख रुपये और डागर शिवालय के सौंदर्यीकरण के लिए 39.94 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं।
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