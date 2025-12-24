Hindustan Hindi News
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Uttarakhand Government Halts Recruitment for School Posts Vacant for Over Three Months Reason Behind the Decision
उत्तराखंड के स्कूलों में तीन माह से रिक्त पदों पर भर्ती रोकी, पुष्कर धामी सरकार ने क्यों लिया फैसला

उत्तराखंड के स्कूलों में तीन माह से रिक्त पदों पर भर्ती रोकी, पुष्कर धामी सरकार ने क्यों लिया फैसला

संक्षेप:

उत्तराखंड के अशासकीय स्कूलों में तीन महीने से रिक्त पदों पर सरकार ने भर्ती पर रोक लगा दी है। सरकार की सख्ती की वजह स्कूल प्रबंधन ने इन पदों को पुनर्जीवित नहीं कराना है।

Dec 24, 2025 10:09 am ISTGaurav Kala देहरादून
उत्तराखंड के अशासकीय स्कूलों में शिक्षक और कर्मचारियों के स्वीकृत पदों पर सरकार ने भर्ती पर रोक लगा दी है। शिक्षा सचिव रविनाथ रमन ने इसके आदेश किए। इस रोक के दायरे में वे पद आएंगे जो तीन माह या अधिक समय से रिक्त थे। स्कूल प्रबंधन ने इन पदों को पुनर्जीवित नहीं कराया था, जिसके बाद सरकार को यह फैसला लेना पड़ा। शिक्षा सचिव ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ.मुकुल कुमार सती से पंद्रह दिन के भीतर प्रदेश के अशासकीय स्कूलों में पदों और अब तक हुई कार्रवाई ब्योरा भी मांगा है।

सूत्रों के अनुसार शासन की जानकारी में आया है कि अशासकीय स्कूलों में शिक्षक और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की भर्तियों में मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है। नियमानुसार जो पद मान्य नहीं है, उन पर भी भर्तियां और तबादले किए जा रहे हैं। शासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम, 2006 में पदों की निरंतरता और भर्तियों को लेकर स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं। इसके अनुसार यदि प्रबंधन समिति रिक्त पद पर तीन महीने के भीतर भर्ती की कार्यवाही नहीं करती तो उस पद को अस्थायी रूप से निरस्त (अभ्यर्पित) मान लिया जाता है।

उन्होंने बताया कि उस पद को तब तक नहीं भरा जा सकता, जब तक कि निदेशक के स्तर से उस पद का दोबारा सृजन न कर दिया जाए। शिक्षा सचिव ने आदेश में कहा कि शासन ने इस विषय पर निर्णय ले लिया है। जो पद नियमों के अनुसार मान्य नहीं है, उन्हें विज्ञापित नहीं किया जाए। उन पर भर्ती और तबादले की कार्रवाई भी नहीं की जाएगी। मालूम हो कि वर्तमान में राज्य में कई अशासकीय स्कूलों में भर्तियां की जा रही है।

अमान्य पदों पर भर्ती की तो नहीं मिलेगा वेतन अनुदान

शिक्षा सचिव ने साफ किया कि अमान्य पदों पर नियुक्त किए गए शिक्षक-कर्मचारियों के वेतन-भत्ते के लिए सरकार कोई अनुदान-वेतन भत्ते आदि नहीं देगी।

