4 लाख लखपति दीदियों को भाजपा सरकार की बड़ी सौगात, आंगनबाड़ी और भोजनमाताओं की भी सैलरी बढ़ेगी
उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने महिलाओं के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं। चार लाख लखपति दीदियों को प्रोत्साहन राशि का लाभ मिलेगा। आंगनबाड़ी, आशा और भोजनमाताओं का भी मानदेय बढ़ाया है।
उत्तराखंड की चार लाख लखपति दीदियों को धामी सरकार बड़ी सौगात देने जा रही है। प्रोत्साहन राशि दिए जाने की घोषणा से करीब चार लाख लखपति दीदी बन चुकी महिलाओं को लाभ मिलेगा। महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए उन्हें नए काम के लिए मदद और ट्रेनिंग भी दी जाएगी।
महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से संचालित लखपति दीदी योजना खासकर ग्रामीण महिलाओं के लिए स्वरोजगार का बेहतर जरिया बनकर उभरी है। सरकार की ओर से महिला स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने, स्वरोजगार को बढ़ावा देने और स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए इस योजना के तहत काम किया जा रहा है।
आंगनबाड़ी, भोजनमाताओं और आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ेगा
वहीं, एक दिसंबर से प्रदेश की 20 हजार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, 15 हजार आंगनबाड़ी सहायिका, 12 हजार के करीब आशा कार्यकर्ता और करीब 24 हजार भोजनमाताओं को बढ़े हुए मानदेय का लाभ मिलेगा। हालांकि अभी सरकार की ओर से स्पष्ट नहीं किया गया है कि कितनी प्रोत्साहन राशि और बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा।
आय में होगा इजाफा
गौरा स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष लक्ष्मी नेगी का कहना है कि समूह लिलियम की खेती कर रहा है। यदि प्रोत्साहन राशि में इजाफा होता है तो स्वरोजगार की दिशा में महिलाएं मजबूती से आगे बढ़ सकेंगी।
नए काम में मिलेगी मदद
शिव स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष अनिता शर्मा ने कहा कि प्रोत्साहन राशि बढ़ने से हम अन्य काम भी कर सकेंगे। इससे आय में बढ़ोतरी होगी। समूह को शुरुआत में 10 और ट्रेनिंग के बाद 25 हजार का रिवॉल्विंग फंड मिला है।
स्वरोजगार को बढ़ावा
गैरसैंण में महिला स्वयं सहायता समूह की देवकी देवी ने कहा कि प्रोत्साहन राशि बढ़ाने की घोषणा का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इससे महिलाओं को उनके स्वरोजगार में वृद्धि करने में मदद मिलेगी।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
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