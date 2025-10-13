Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Uttarakhand Government appeal in Supreme Court Over Recruitment Dispute with Delhi UP and Bihar Engineers

दिल्ली, यूपी और बिहार के इंजीनियरों के खिलाफ SC पहुंची उत्तराखंड सरकार, क्या मामला

आपके प्रिय अखबार हिन्दुस्तान ने 2019 में खुलासा किया था कि दूसरे राज्यों के इंजीनियर आरक्षित पदों पर उत्तराखंड में सेवाएं दे रहे हैं। इस प्रकरण पर तब जांच बैठी और अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है।

Gaurav Kala देहरादून, हिन्दुस्तानMon, 13 Oct 2025 07:50 AM
share Share
Follow Us on
दिल्ली, यूपी और बिहार के इंजीनियरों के खिलाफ SC पहुंची उत्तराखंड सरकार, क्या मामला

उत्तराखंड सरकार ने दिल्ली, यूपी और बिहार के इंजीनियरों के खिलाफ सु्प्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मामला पेयजल निगम में 2005 में सहायक अभियंता पद पर हुई भर्ती से जुड़ी है। पूरा प्रकरण दूसरे राज्यों के लोगों का आरक्षित पदों पर उत्तराखंड में सेवाएं देने से जुड़ा है। इसका खुलासा हिन्दुस्तान अखबार ने 2019 में किया था, जिसके बाद शासन स्तर पर जांच बैठी थी।

पेयजल निगम के आरक्षित पदों पर दिल्ली, यूपी, बिहार के इंजीनियरों के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई है। 20 साल पहले सहायक अभियंता के पद पर नियुक्त हुए इंजीनियरों की सेवाएं समाप्त कर दी गई थी। हाईकोर्ट ने इंजीनियरों को बहाल करने के आदेश दिए थे। बहाली के इन आदेशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।

ये भी पढ़ें:उत्तराखंड में 44 IAS और PCS अधिकारियों के तबादले; कौन कहां गया, देखिए पूरी लिस्ट

हिन्दुस्तान अखबार ने किया था खुलासा

पेयजल निगम में वर्ष 2005 में सहायक अभियंता पद पर भर्ती हुई। पंजाब यूनिवर्सिटी से हुई इस भर्ती में आरक्षित पदों पर कई दूसरे राज्यों के लोगों का चयन कर लिया गया। जल निगम मुख्यालय में भी दस्तावेजों की जांच के दौरान मैनेजमेंट की ओर से कार्रवाई नहीं की गई। इस कारण दूसरे राज्यों के ये इंजीनियर आरक्षित पदों पर दशकों तक नौकरी करते रहे। आपके प्रिय समाचार पत्र हिन्दुस्तान ने इस पूरे मामले का 2019 में खुलासा किया। इसके बाद शासन स्तर से पूरे प्रकरण में जांच बैठी।

लंबी चली जांच प्रक्रिया के बाद चार अधिशासी अभियंताओं की सेवाओं को समाप्त कर दिया गया था। बर्खास्तगी के आदेश के खिलाफ इंजीनियरों ने हाईकोर्ट में अपील की। हाईकोर्ट से फैसला इंजीनियरों के पक्ष में आया। इस मामले में अब 15 अक्तूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala
गौरव काला को नेशनल, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय, क्राइम और वायरल समाचार लिखना पसंद हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 10 साल कार्य का अनुभव। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अमर उजाला, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत जैसे मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Uttarakhand News High Court News Supreme Court News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।