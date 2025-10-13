दिल्ली, यूपी और बिहार के इंजीनियरों के खिलाफ SC पहुंची उत्तराखंड सरकार, क्या मामला

आपके प्रिय अखबार हिन्दुस्तान ने 2019 में खुलासा किया था कि दूसरे राज्यों के इंजीनियर आरक्षित पदों पर उत्तराखंड में सेवाएं दे रहे हैं। इस प्रकरण पर तब जांच बैठी और अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है।

उत्तराखंड सरकार ने दिल्ली, यूपी और बिहार के इंजीनियरों के खिलाफ सु्प्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मामला पेयजल निगम में 2005 में सहायक अभियंता पद पर हुई भर्ती से जुड़ी है। पूरा प्रकरण दूसरे राज्यों के लोगों का आरक्षित पदों पर उत्तराखंड में सेवाएं देने से जुड़ा है। इसका खुलासा हिन्दुस्तान अखबार ने 2019 में किया था, जिसके बाद शासन स्तर पर जांच बैठी थी।

