छात्रों का वजीफा और पुरस्कार की राशि दोगुनी होगी, उत्तराखंड सरकार का ऐलान
धामी सरकार ने निर्देश दिए हैं कि उत्तराखंड में संस्कृत छात्रों का वजीफा और पुरस्कार राशि दोगुनी होगी। सीएम धामी यह भी जानकारी दी कि सैन्य धाम का अगले माह शुभारंभ हो रहा है।
उत्तराखंड के सभी जिलों में संस्कृत युवा सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। संस्कृत विद्यालयों के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति और संस्कृत प्रतियोगिताओं की पुरस्कार राशि भी दोगुनी की जाएगी। संस्कृत शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने गुरुवार को उत्तराखंड संस्कृत संस्थानम् में विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को इसके निर्देश दिए।
मंत्री ने आदर्श संस्कृत ग्रामों में नियमित गतिविधियां संचालित करने की योजना बनाने को कहा। इन गांवों में राष्ट्र निर्माण, भारतीय संस्कृति, नैतिक शिक्षा और आदर्श दिनचर्या से जुड़ी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। उन्होंने संस्कृत के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली देश और प्रदेश की संस्थाओं का शैक्षिक भ्रमण कराने के निर्देश भी दिए। संस्कृत विद्यालयों के विद्यार्थियों को अध्ययन सामग्री और अन्य शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रस्ताव तैयार करने को कहा।
संस्थान के सचिव प्रो. विनय कुमार विद्यालंकार ने संस्थान की ओर से प्रदेश के 95 विकासखंडों और 13 जिलों में आयोजित संस्कृत प्रतियोगिताओं, शोभायात्राओं और अन्य गतिविधियों की जानकारी दी। उन्होंने आगामी अखिल भारतीय ज्योतिष सम्मेलन, अखिल भारतीय संस्कृत कवि सम्मेलन और षोडश संस्कार प्रशिक्षण कार्यशाला की रूपरेखा भी प्रस्तुत की।
नए मेडिकल कॉलेजों से स्वास्थ्य सेवा सुधरी
कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा शिक्षा का विस्तार हुआ है। श्रीनगर, अल्मोड़ा के बाद पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज तैयार किया गया है। पर्वतीय क्षेत्रों में नर्सिंग और पैरामेडिकल शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। डॉक्टरों की भर्ती, पीजी सीटों में वृद्धि, विशेषज्ञ डॉक्टरों के लिए अलग कैडर बनाने की पहल से स्वास्थ्य सेवाओं के साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
पर्यटन, अवस्थापना विकास ने पकड़ी गति
कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि धामी सरकार ने पांच वर्ष के कार्यकाल में पर्यटन और अवस्थापना विकास के क्षेत्र में कई ऐतिहासिक कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा के अलावा अन्य पर्यटन स्थलों पर भी पर्यटकों की संख्या में भारी वृद्धि दर्ज की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा मिला है। केंद्र के सहयोग से कई बड़ी योजनाएं धरातल पर उतरी हैं। सरकार ने संकल्प पत्र के अधिकांश वादे पूरे किए हैं।
सैन्य धाम का अगले माह होगा शुभारंभ
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सैन्य धाम का अगले माह शुभारंभ होगा। उन्होंने कहा कि इस धाम के लिए 1734 शहीदों के आंगन से पवित्र मिट्टी लाई गई है और शहीदों के सम्मान में यह स्मारक बनाया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार शहीदों के गांव में स्मारक बनाने की योजना पर काम कर रही है और इसके लिए जगह चिह्नित करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड वीर भूमि है और हर परिवार से कोई न कोई देश की रक्षा के काम में लगा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने शहीदों के परिवारों के लिए अनुग्रह राशि बढ़ाने का काम किया है।
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