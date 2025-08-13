'हिसाब सबका होगा लाला' लिख डाल दी फायरिंग वाली वीडियो, पुलिस ने ऐसे सिखाया सबक

सोशल मीडिया निगरानी के दौरान चमोली पुलिस मीडिया सेल को इंस्टाग्राम पर एक वीडियो मिला। उस वीडियो में एक युवक हाथ में पिस्टल लेकर फायरिंग करता और हवाबाजी करते हुए हिसाब तो सबका होगा लाला लिखकर पोस्ट कर रहा था।

डिजिटल मीडिया के इस युग में खुद को वायरल करने के लिए लोग तरह-तरह के हथकंडे अपनाते हैं। कोई गाड़ी की बोनट पर बैठ वीडियो बनाता है तो कोई खतरनाक स्टंट दिखाता है। ताजा मामला उत्तराखंड के गोपेश्वर का है। यहां एक शख्स को 'हिसाब सबका होगा लाला' लिखकर पिस्टल से फायरिंग का वीडियो डालना महंगा पड़ गया। वीडियो के सोशल मीडिया में आते ही चमोली पुलिस ने तत्काल कार्यवाही कर‌ आरोपी युवक का चालान कर दिया।

सोशल मीडिया निगरानी के दौरान चमोली पुलिस मीडिया सेल को इंस्टाग्राम पर एक वीडियो मिला। उस वीडियो में एक युवक हाथ में पिस्टल लेकर फायरिंग करता और हवाबाजी करते हुए "हिसाब तो सबका होगा लाला" लिखकर पोस्ट कर रहा था। वीडियो की गंभीरता को देखते हुए मामला थाना गोपेश्वर को भेजा गया। पुलिस ने बताया‌ तकनीकी जांच से युवक की पहचान रवि मार्तोलिया निवासी ग्राम बोला छिनका, के रूप में हुई।।