नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था, 4 लाख करोड़ के पार जाएगी जीडीपी
उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में है। इस बार पहली बार जीडीपी 4 लाख करोड़ से अधिक जा सकती है। प्रति व्यक्ति आय में भी बढ़ोत्तरी हुई है। बजट का आकार 1.10 रह सकता है।
नए वित्तीय वर्ष 2026-27 में उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में है। वित्त विशेषज्ञों का अनुमान है कि नए वित्तीय वर्ष 2026-27 में उत्तराखंड का सकल घरेलु उत्पाद (जीडीपी) चार करोड़ का आंकड़ा पार कर सकता है। इसके 4.10 लाख करोड़ से अधिक रहने की संभावना है।
वित्त एवं नियोजन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने 'हिन्दुस्तान' से बातचीत में कहा कि राज्य के आर्थिक सर्वेक्षण 2026-27 से इसका विस्तृत ब्योरा पेश किया जा रहा है। आगामी नौ मार्ट से गैरसैंण में शुरू होने जा रहे बजट सत्र में सर्वेक्षण रिपोर्ट को पेश किया जाना है। सीएम पुष्कर धामी ने कहा कि जीडीपी में लगातार वृद्धि हो रही है। इसमें प्रत्येक राज्यवासी के प्रयास शामिल हैं। हाल में केंद्र सरकार ने वित्तीय प्रबंधन में दक्षता के लिए राज्य को निवेश के लिए 350 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की है।
प्रति व्यक्ति आय में भी बढ़ोत्तरी
मालूम हो कि आर्थिक मोर्चे पर राज्य ने हालिया वर्षों में बेहतर प्रदर्शन किया है। विभिन्न सेक्टर में 30 से ज्यादा नई नीतियां लागू की गई हैं। विकास और आर्थिक मोर्चचों पर नए सुधार के पीछे यह भी एक बड़ी वजह मानी जा रही है। सूत्रों के अनुसार इस बार जीडीपी, प्रति व्यक्ति आय आदिक विभिन्न सेक्टर का केंद्रीय एजेंसी नेशनल कौंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (एनसीएईआर) से भी अध्ययन कराया है। सूत्रों के अनुसार प्रति व्यक्ति आय में भी विशेषज्ञों ने बढ़ोत्तरी का अनुमान किया है। वर्ष 2027-25 में प्रति व्यक्ति आय 2.50 लाख रुपए आंकी गई थी, जो कि वर्ष 2025-26 में बढ़कर 2.74 लाख रुपए पहुंच गई थी।
1.10 लाख करोड़ पर पहुंचेगा बजट आकार
राज्य गठन के बाद पहली निर्वाचित सरकार ने वर्ष 2002-03 में महज 5 हजार 880 करोड़ रुपए का बजट पारित किया था। तब से बजट का आकार बढ़ता जा रहा है। पिछले साल इसने एक लाख करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था। सूत्रों के अनुसार 2023-27 का सालाना बजट 1.10 लाख करोड़ तक होने जा रहा है। वित्त विभाग ने बजट की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है।
25 साल पहले 15 हजार 826 करोड़ थी जीडीपी
2000 में राज्य गठन के वक्त राज्य की जीडीपी का आकार बेहद सीमित था। वर्ष 2001-02 के आर्थिक विश्लेषण में राज्य की जीडीपी का आकार 15 हजार 826 रुपये आंका गया था। इसके बाद से जीडीपी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वर्ष 2024-25 में जीडीपी का आकार 3.47 लाख करोड़ और उसके बाद 2025-26 में 3.81 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया। अब वर्ष 2026-27 में इसके चार लाख करोड़ का जादुई आंकड़ा पार कर लेने का अनुमान है। वित्त विभाग के अनुसार हालिया कुछ वर्षों में राज्य ने विभिन्न सेक्टर में तेजी से हाथ-पांव फैलाए हैं। नए प्रोजेक्ट, रोजगार, स्वरोजगार, उद्यम सेक्टर में किए गए कार्यों की बदौलत जीडीपी में बढोत्तरी की दर बनी हुई है।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन
