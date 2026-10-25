Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

उत्तराखंड गैरसैंण विधानसभा सत्र : पहले दिन पेश किया जाएगा अनुपूरक बजट, नहीं होगा प्रश्नकाल

By Praveen Sharma
हिन्दुस्तान, देहरादून
Follow us on Google News
share

उत्तराखंड के गैरसैंण में आगामी 27 अक्टूबर से विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है। सत्र के पहले दिन प्रश्नकाल नहीं होगा, लेकिन अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूड़ी और पूर्व मंत्री हीरा सिंह बिष्ट को श्रद्धांजलि भी दी जाएगी।

Uttarakhand Gairsain Assembly Session
उत्तराखंड गैरसैंण विधानसभा सत्र

उत्तराखंड के गैरसैंण में आयोजित होने जा रहे विधानसभा सत्र के पहले दिन पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूड़ी और पूर्व मंत्री हीरा सिंह बिष्ट को श्रद्धांजलि देने के साथ ही अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। हालांकि सत्र के पहले दिन प्रश्नकाल नहीं होगा और विधायकों की सूचनाएं नहीं जाएंगी।

विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी की अध्यक्षता में शनिवार को यमुना कॉलोनी स्थित आवास में विधानसभा की कार्यमंत्रणा समिति की बैठक आयोजित हुई। इस दौरान सत्र के पहले दिन का एजेंडा तय किया गया। बैठक के बाद संसदीय कार्यमंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि सत्र के पहले दिन 27 अक्टूबर को पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूड़ी और पूर्व मंत्री हीरा सिंह बिष्ट को सदन में श्रद्धांजलि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पहले दिन सदन में निधन के निदेश आने की वजह से प्रश्नकाल को निलंबित रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि श्रद्धांजलि के बाद सरकार की ओर से सदन में अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा और विधेयक भी पेश किए जाएंगे।

ये भी पढ़ें:पछुवादून में टिकट की तपिश! हरक सिंह-आर्येंद्र शर्मा के समर्थक आमने-सामन

उन्होंने कहा कि 28 अक्तूबर का एजेंडा तय करने के लिए 27 अक्टूबर शाम को गैरसैंण विधान भवन में कार्यमंत्रणा समिति की दोबारा बैठक होगी और उसमें आगे की कार्य योजना तैयार की जाएगी।

कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी, संसदीय कार्यमंत्री सुबोध उनियाल, बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद, भाजपा विधायक उमेश शर्मा काऊ, सहदेव पुंडीर आदि मौजूद रहे।

बैठक में नहीं पहुंची कांग्रेस, बसपा का मिला साथ

कार्यमंत्रणा समिति की बैठक के दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह नहीं पहुंचे। कांग्रेस पिछले काफी समय से कार्यमंत्रणा समिति की बैठकों का बहिष्कार कर रही है और उसी के तहत कांग्रेस शनिवार को आयोजित हुई बैठक में नहीं पहुंची। हालांकि, बसपा के विधायक मोहम्मद शहजाद कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में शामिल हुए।

ये भी पढ़ें:उत्तराखंडी लोग घुसपैठिया; अखिलेश की क्लिप वायरल, मुलायम सिंह का नाम ले बरसे धामी

सदन चलाने में सहयोग करें सभी दल : खंडूड़ी

विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने सत्ता पक्ष और विपक्ष से गैरसैंण सत्र के सफल संचालन में सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार का यह आखिरी सत्र है। ऐसे में सदन का अधिक से अधिक उपयोग संसदीय और विधायी कामकाज के लिए हो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। शनिवार को दलीय नेताओं की बैठक के दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि राज्य भर से चुने गए प्रतिनिधियों की सत्र से बहुत उम्मीद होती है। उन्हें इस दौरान अपने-अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाने का मौका मिलता है। ऐसे में सत्र को शांतिपूर्वक चलाना सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि सदन में सभी के सवालों के जवाब मिले। सदस्य अपनी बात रख सकें, इसमें सभी की भूमिका अहम है। उन्होंने सभी से शांतिपूर्वक ढंग से अपनी बातों को रखने की अपील की।

ये भी पढ़ें:अंकिता भंडारी केस में मोड़: सुरेश राठौर, उर्मिला सनावर नार्को टेस्ट के लिए राजी
Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Pushkar Singh Dhami Uttarakhand News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़उत्तराखंड गैरसैंण विस सत्र : पहले दिन पेश होगा अनुपूरक बजट, नहीं होगा प्रश्नकाल