उत्तराखंड गैरसैंण विधानसभा सत्र : पहले दिन पेश किया जाएगा अनुपूरक बजट, नहीं होगा प्रश्नकाल

उत्तराखंड के गैरसैंण में आगामी 27 अक्टूबर से विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है। सत्र के पहले दिन प्रश्नकाल नहीं होगा, लेकिन अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूड़ी और पूर्व मंत्री हीरा सिंह बिष्ट को श्रद्धांजलि भी दी जाएगी।

उत्तराखंड के गैरसैंण में आयोजित होने जा रहे विधानसभा सत्र के पहले दिन पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूड़ी और पूर्व मंत्री हीरा सिंह बिष्ट को श्रद्धांजलि देने के साथ ही अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। हालांकि सत्र के पहले दिन प्रश्नकाल नहीं होगा और विधायकों की सूचनाएं नहीं जाएंगी।

विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी की अध्यक्षता में शनिवार को यमुना कॉलोनी स्थित आवास में विधानसभा की कार्यमंत्रणा समिति की बैठक आयोजित हुई। इस दौरान सत्र के पहले दिन का एजेंडा तय किया गया। बैठक के बाद संसदीय कार्यमंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि सत्र के पहले दिन 27 अक्टूबर को पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूड़ी और पूर्व मंत्री हीरा सिंह बिष्ट को सदन में श्रद्धांजलि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पहले दिन सदन में निधन के निदेश आने की वजह से प्रश्नकाल को निलंबित रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि श्रद्धांजलि के बाद सरकार की ओर से सदन में अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा और विधेयक भी पेश किए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि 28 अक्तूबर का एजेंडा तय करने के लिए 27 अक्टूबर शाम को गैरसैंण विधान भवन में कार्यमंत्रणा समिति की दोबारा बैठक होगी और उसमें आगे की कार्य योजना तैयार की जाएगी।

कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी, संसदीय कार्यमंत्री सुबोध उनियाल, बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद, भाजपा विधायक उमेश शर्मा काऊ, सहदेव पुंडीर आदि मौजूद रहे।

बैठक में नहीं पहुंची कांग्रेस, बसपा का मिला साथ कार्यमंत्रणा समिति की बैठक के दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह नहीं पहुंचे। कांग्रेस पिछले काफी समय से कार्यमंत्रणा समिति की बैठकों का बहिष्कार कर रही है और उसी के तहत कांग्रेस शनिवार को आयोजित हुई बैठक में नहीं पहुंची। हालांकि, बसपा के विधायक मोहम्मद शहजाद कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में शामिल हुए।