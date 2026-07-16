सिविल सर्विस में नहीं हुआ, तो फर्जी IPS अफसर बनकर मचाने लगा लूट, पूर्व IAS का बेटा बना महाठग
उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव एस. रामास्वामी के बेटे यशवर्धन को देहरादून पुलिस ने फर्जी आईपीएस अधिकारी, रॉ एजेंट और सैन्य अधिकारी बनकर लोगों से लाखों रुपये की ठगी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से फर्जी आईडी कार्ड, वर्दियां और पुलिस-सेना के प्रतीक चिह्न बरामद हुए हैं।
उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में पुलिस ने एक ऐसे शातिर ठग को गिरफ्तार किया है, जिसने खुद को कभी आईपीएस अधिकारी, कभी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW) का एजेंट तो कभी सेना का अधिकारी बताकर कई लोगों से लाखों रुपये की ठगी की। आरोपी की पहचान यशवर्धन के रूप में हुई है, जो उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव और सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी एस. रामास्वामी का बेटा है।
चेकिंग के दौरान क्या-क्या बरामद हुआ
पुलिस के मुताबिक, यशवर्धन को गुरुवार को मसूरी रोड पर नियमित चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया। तलाशी लेने पर उसके पास से पांच फर्जी पहचान पत्र, आठ विजिटिंग कार्ड, पुलिस और सेना से जुड़े 25 लोगो, सेना और अर्द्धसैनिक बलों की तीन वर्दियां, फर्जी रिबन, एक लैपटॉप और वायरलेस सेट बरामद हुआ।
जानिए कैसे करता था ठगी
शुरुआती जांच में सामने आया कि वह इन सामानों का इस्तेमाल खुद को विभिन्न सरकारी एजेंसियों का वरिष्ठ अधिकारी बताने के लिए करता था। जांच में पता चला कि आरोपी लोगों को सरकारी नौकरी दिलाने, कंपनियों का पंजीकरण जल्दी कराने और सरकारी टेंडर पास कराने का झांसा देकर उनसे मोटी रकम वसूलता था। पुलिस के अनुसार, हाल ही में दर्ज दो मामलों के बाद उसके खिलाफ कार्रवाई तेज हुई।
ऐसे करता था लाखों की ठगी
देहरादून निवासी अंशुल उपाध्याय ने पुलिस को बताया कि वर्ष 2016 में यशवर्धन ने खुद को वरिष्ठ सरकारी अधिकारी बताकर उनकी दिवंगत मां के नाम पर कंपनी का पंजीकरण जल्द कराने का भरोसा दिया था। इस बहाने उसने उनसे 15 लाख रुपये ले लिए, लेकिन काम नहीं कराया।
वहीं, 15 जुलाई को एक महिला डॉक्टर ने शिकायत दर्ज कराई कि यशवर्धन ने खुद को आईपीएस अधिकारी बताते हुए रक्षा मंत्रालय में डेटा साइंस कंसल्टेंसी से जुड़ा पद दिलाने का वादा किया। इस बहाने उसने उनसे 4.60 लाख रुपये ठग लिए।
सिविल सेवा में जाने का था सपना, पूरा नहीं हुआ तो करने लगा ठगी
पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसका सपना सिविल सेवा में जाने का था। बचपन से उसने अपने पिता समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावशाली पदों पर काम करते देखा था, जिससे वह भी आईएएस या आईपीएस अधिकारी बनना चाहता था। उसने कई वर्षों तक संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की परीक्षा की तैयारी की, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद उसने फर्जी पहचान बनाकर लोगों पर प्रभाव जमाने और उनसे पैसे ऐंठने का रास्ता अपना लिया।
देहरादून पुलिस ने बताया कि शिकायतें मिलने के बाद सीसीटीवी फुटेज, घटनास्थलों और अन्य साक्ष्यों की जांच की गई। पर्याप्त सबूत मिलने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि उसने अब तक कितने लोगों को अपना शिकार बनाया और ठगी की कुल रकम कितनी है। साथ ही उसके खिलाफ दर्ज अन्य मामलों की भी जांच की जा रही है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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