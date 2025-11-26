पुलिस की लाठी भी न डरा पाई; कौन थे उत्तराखंड राज्य आंदोलन के अगुआ दिवाकर भट्ट?

संक्षेप: टिहरी के सुपार पट्टी बडियारगढ़ के भोलादत्त भट्ट के परिवार में चार दिसंबर 1944 को जन्मे दिवाकर की प्राथमिक शिक्षा से लेकर हाईस्कूल तक की पढ़ाई देहरादून से हुई। हरिद्वार के कनखल से 12वीं के बाद 1967 में श्रीनगर गढ़वाल से आईटीआई किया और आईडीपीएल में 1969 तक सेवाएं दीं।

ट्रेड यूनियन से अपनी पहचान बनाने वाले दिवाकर भट्ट उत्तराखंड राज्य आंदोलन के सबसे बड़े अगुआ बनकर उभरे थे। बीएचईएल की नौकरी छोड़ उन्होंने इस आंदोलन की कमान संभाली और ऐसी प्रभावशाली आवाज बने कि दिल्ली तक पहाड़ की पीड़ा गूंजी। उनके नेतृत्व ने तब यूपी से अलग राज्य की लड़ाई को निर्णायक मोड़ दिया था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

टिहरी के सुपार पट्टी बडियारगढ़ के भोलादत्त भट्ट के परिवार में चार दिसंबर 1944 को जन्मे दिवाकर की प्राथमिक शिक्षा से लेकर हाईस्कूल तक की पढ़ाई देहरादून से हुई। हरिद्वार के कनखल से 12वीं के बाद 1967 में श्रीनगर गढ़वाल से आईटीआई किया और आईडीपीएल में 1969 तक सेवाएं दीं। दिवाकर ने यहां से त्यागपत्र देने के बाद बीएचईएल रानीपुर हरिद्वार में नौकरी के साथ 1970 में सामाजिक संस्था तरुण हिमालय का गठन किया। वे सामाजिक आंदोलन में लगातार सक्रिय रहे।

1971 में गढ़वाल विवि की स्थापना के लिए संघर्ष, वन संरक्षण अधिनियम-1980 के खिलाफ आंदोलन में अहम भूमिका निभाई। मई 1982 में कीर्तिनगर ब्लॉक प्रमुख बने। 1996 तक इसी पद पर रहे। 24 जून इस बीच, 1994 में पौड़ी जेल भरो आंदोलन की कमान संभाली। उसी वर्ष दो अगस्त को पौड़ी अगस्त क्रांति में उत्तराखंड के लिए आर-पार की लड़ाई का ऐलान किया। पौड़ी में दमन के खिलाफ संसद कूच का नेतृत्व किया। बाद में 1999 और 2017 में वे उक्रांद के केंद्रीय अध्यक्ष बने।

1994 में बिखराव से आहत होकर दे दिया था इस्तीफा एक समय राज्य आंदोलन को लेकर बनी उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति के पदाधिकारियों के बीच दो अक्तूबर 1994 को नई दिल्ली की लालकिला रैली में आपसी विवाद से दिवाकर भट्ट बेहद आहत हो गए थे। तब उन्होंने पांच अक्तूबर 1994 में इस समिति से ही इस्तीफा दे दिया था।

श्रीनगर अधिवेशन में मिला था ‘फील्ड मार्शल’ नाम उत्तराखंड में 24 जुलाई 1993 के डालमियां धर्मशाला श्रीनगर में हुए एक अधिवेशन में दिवाकर भट्ट को ‘फील्ड मार्शल’ नाम मिला। उक्रांद संरक्षक पर्वतीय गांधी इंद्रमणि बडोनी ने उनको यह नाम दिया। इसके बाद वे हमेशा ‘फील्ड मार्शल’ के नाम से ही जाने गए। यही नाम उनकी पहचान बन गया।

शुरू में असफलता के बाद विधानसभा तक पहुंचे भट्ट कीर्तिनगर ब्लॉक प्रमुख पद पर विजयी होने के बाद भट्ट के लिए राज्य गठन के बाद राजनीतिक शुरुआत अच्छी नहीं रही। वे उक्रांद के टिकट पर पहला विस चुनाव 2002 में हार गए थे। उनकी पत्नी कौमा में चली गई। हालांकि, बाद में 2007 में दिवाकर देवप्रयाग से चुनाव जीते।

उत्तराखंड के गठन के बाद भी जारी रहा संघर्ष दिवाकर भट्ट का संघर्ष राज्य गठन के बाद भी जारी रहा। राज्य आंदोलनकारियों पर दर्ज केस वापस न लिए जाने पर 10 दिसंबर 2002 को टिहरी में विरोध प्रदर्शन हुआ। इसी दिन उन्होंने आत्मसमर्पण किया। जेल में एक समय ही भोजन लिया। उनके इस आंदोलन पर सरकार को झुकना पड़ा।

2012 में भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े, जीते नहीं 2012 में दिवाकर भाजपा के टिकट पर देवप्रयाग से चुनाव लड़े, लेकिन मंत्री प्रसाद नैथानी से वे हार गए। इसके बाद उनकी उक्रांद में वापसी हुई। 2017 और 2022 में वे लगातार देवप्रयाग से चुनाव हारे। इसके बाद उनका स्वास्थ्य धीरे-धीरे खराब होता चला गया था।

उत्तराखंड गठन की दूसरी वर्षगांठ पर कुर्क हुई जमीन 10 नवंबर 2002 को राज्य गठन की दूसरी वर्षगांठ पर टिहरी प्रशासन उनके गांव में कुर्की को पहुंचा। उनकी जमीन कुर्क की गई। प्रशासन ने उनको भगौड़ा तक ठहरा दिया था। पूरे प्रदेश में इसकी भर्त्सना हुई। तब कांग्रेस ने भी इसे उत्पीड़न वाली कार्रवाई बताया था।

बाला साहेब ठाकरे ने निभाया था दिवाकर से अपना वादा प्रवासी उत्तराखंडियों को एकजुट करने के लिए भट्ट 10 अक्तूबर 1994 को मुंबई पहुंचे। यहां वे शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे से भी मिले। उन्होंने भट्ट को 14 अक्तूबर 1994 को दशहरा समारोह में मुख्य अतिथि बनाया। संसद में उत्तराखंड गठन के विधेयक के समर्थन का वादा किया और निभाया भी।