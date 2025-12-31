सर्दी में भी धधक रहे उत्तराखंड के जंगल, भीषण आग से एक हेक्टेयर से अधिक वनसंपदा खाक

संक्षेप: उत्तराखंड के अल्मोड़ा में कड़ाके की सर्दी के बीच जंगल आग से धधक रहे हैं। भीषण आग में एक हेक्टेयर से अधिक वनसंपदा खाक हो गई। कई घंटों की लगातार कोशिशों के बाद आखिरकार आग पर काबू पाया जा सका। किसी तरह की जनहानि की सूचना नहीं है।

Uttarakhand Forest Fire: उत्तराखंड में जंगलों में आग की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। मंगलवार देर रात अल्मोड़ा वन प्रभाग के अंतर्गत सल्ट विधानसभा क्षेत्र में जंगलों में भीषण आग लगने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। यह आग मछोड़ और टोटाम गांव के बीच स्थित गोदी गांव के जंगलों में भड़की, जिसकी लपटें और घना धुआं भतरोजखान–रामनगर मार्ग से भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा था।

चौंकाने वाली बात यह रही कि सर्दियों के मौसम में, जब आमतौर पर जंगलों में नमी बनी रहती है, उस समय भी जंगल धू-धू कर जलते रहे। आग तेजी से फैलती गई, जिससे वन संपदा को भारी नुकसान पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। आग की सूचना मिलते ही स्थानीय ग्रामीणों ने तुरंत वन विभाग को जानकारी दी।

दुर्गम इलाकों में बेकाबू आग सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू व अग्निशमन अभियान शुरू किया गया। दुर्गम पहाड़ी इलाका और रात का समय होने के कारण आग बुझाने में विभाग को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। कई घंटों की लगातार कोशिशों के बाद आखिरकार आग पर काबू पाया जा सका।

एक हेक्टेयर से अधिक जंगल खाक स्थानीय ग्रामीण मनोज बेलवाल के अनुसार, इस आग की चपेट में एक हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र आ चुका है। आग के चलते आसपास के गांवों में भय का माहौल बना रहा, हालांकि राहत की बात यह रही कि किसी तरह की जनहानि की सूचना नहीं है।