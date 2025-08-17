Uttarakhand forester age limit Increased from 18 to 21 years minimum education required is now graduation उत्तराखंड में बढ़ गई वन दरोगा भर्ती की न्यूनतम आयु सीमा, अब इस उम्र से होगा चयन, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Uttarakhand forester age limit Increased from 18 to 21 years minimum education required is now graduation

उत्तराखंड में बढ़ गई वन दरोगा भर्ती की न्यूनतम आयु सीमा, अब इस उम्र से होगा चयन

वर्तमान में वन दरोगा की सीधी भर्ती में न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट (12वीं) और कम से कम आयु सीमा 18 साल है। वन विभाग के कर्मचारी पुलिस की तर्ज पर वन दरोगा को भी 4600 ग्रेड-पे दिए जाने की मांग उठा रहे हैं।

Utkarsh Gaharwar हिन्दुस्तान, देहरादूनSun, 17 Aug 2025 08:12 AM
share Share
Follow Us on
उत्तराखंड में बढ़ गई वन दरोगा भर्ती की न्यूनतम आयु सीमा, अब इस उम्र से होगा चयन

उत्तराखंड में फॉरेस्टर (वन दरोगा) बनने के लिए न्यूनतम आयु 18 से बढ़ाकर 21 साल की जा सकती है। साथ ही शैक्षिक योग्यता भी 12वीं की जगह स्नातक (ग्रेजुएशन) की जाएगी। वन विभाग की सीधी भर्ती नियमावली में शासन बदलाव की तैयारी में है। वर्षों से चली आ रही कर्मचारियों की मांग के बाद यह कदम उठाया जा रहा है।

वर्तमान में वन दरोगा की सीधी भर्ती में न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट (12वीं) और कम से कम आयु सीमा 18 साल है। वन विभाग के कर्मचारी पुलिस की तर्ज पर वन दरोगा को भी 4600 ग्रेड-पे दिए जाने की मांग उठा रहे हैं। इस पर शासन की ओर से पहले तर्क दिया गया था कि चूंकि पुलिस दरोगा पद के लिए शैक्षिक योग्यता स्नातक है, इसलिए वहां उच्च ग्रेड-पे दिया जाता है।

जबकि, वन दरोगा के लिए इंटर पास युवाओं की भर्ती के कारण ऐसा संभव नहीं होगा। इसके बाद सहायक वन कर्मचारी संघ समेत तमाम संगठनों ने आंदोलन शुरू किया। उनकी मांग पर वन मुख्यालय ने शासन के निर्देश पर प्रस्ताव तैयार करके भेजा है। सूत्रों के अनुसार, जब शैक्षिक योग्यता बढ़ाई जाएगी तो उसके अनुरूप न्यूनतम आयु सीमा भी 21 साल की जाएगी। लिहाजा, शासन ने इस प्रस्ताव में संशोधन करते हुए दोबारा भेजने को कहा है।

इधर, सहायक वन कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष स्वरूप चंद रमोला के अनुसार, कर्मचारी लंबे समय से सीधी भर्ती वाले वन दरोगा पद के लिए स्नातक की योग्यता की मांग उठा रहे हैं, ताकि उनको वाजिब ग्रेड-पे मिल सके। इस पर मुख्यालय की ओर से प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। उम्मीद है कि शासन जल्द नियमावली में बदलाव करेगा।

Uttarakhand News Dehradun News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।