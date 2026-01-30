उत्तराखंड में जंगलों में गश्त के लिए खरीदी गाड़ियों में घूम रहे अफसर, रेंजर्स को मिली पुरानी

संक्षेप: उत्तराखंड वन विभाग में कैंपा फंड से रेंज स्तर के लिए खरीदी गई नई गाड़ियाँ अधिकारियों ने आपस में बांट ली हैं, जबकि फील्ड स्टाफ पुराने और असुरक्षित वाहनों में पेट्रोलिंग करने को मजबूर है।

वन विभाग में कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग एथॉरिटी (कैंपा) के फंड से फील्ड के लिए खरीदी गई गाड़ियां अफसरों को बांट दी गई हैं। कई डीएफओ और एसडीओ इन वाहनों घूम रहे हैं। जबकि वनाग्नि और मानव वन्यजीव संघर्ष से जूझ रहे प्रदेश में रेंजर और स्टाफ पैदल, मालवाहक या एक्सपायरी वाहनों से पेट्रोलिंग के लिए मजबूर हैं।

दरअसल कैंपा फंड से कुछ समय पूर्व वन विभाग ने 23 बोलेरो कैंपर और आठ बोलेरो नियो वाहन खरीदे थे। यह रेंजों को वनाग्नि, वन्यजीव सुरक्षा और मानव वन्यजीव संघर्ष रोकने में इस्तेमाल करने के लिए दिए जाने थे, लेकिन इनमें से कुछ कैंपर वाहन ही रेंजों को दिए गए। जबकि बोलेरो नियो किसी रेंज को नहीं दी गई। ये डीएफओ और एसडीओ स्तर के अधिकारियों को बांट दी गई।

वेतन से काटे जा रहे दो हजार राज्य में रेंजरों के 308 पद हैं। इनमें से 235 पदों पर रेंजर तैनात हैं। विभागीय सूत्रों ने बताया कि इनमें से केवल 135 के पास ही बोलेरो या मालवाहक कैंपर वाहन हैं। जबकि करीब सौ रेंजर बिना वाहन के हैं। करीब 35 तो ऐसे पुराने वाहनों पर जिनकी फिटनेस तक खत्म हो चुकी है। वहीं, करीब 26 रेंजर ऐसे हैं जो सरकारी वाहन छोड़कर अपने वाहनों से सरकारी काम कर रहे हैं, ताकि वे सुरक्षित रह सकें।

पहले भी अफसरों के लिए खरीदे गए महंगे आईफोन कैंपा फंड से पहले अधिकारियों के लिए महंगे आईफोन और लैपटॉप खरीदे गए थे। कैग की रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कार्रवाई के लिए कहा था। हालांकि अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है।

वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि मामला बेहद गंभीर है। अगर वाहन फील्ड के बजाय अधिकारियों को दिए गए हैं तो इस पर कार्रवाई होगी। कैंपा की गाइडलाइन के हिसाब से वाहनों का आवंटन सुनिश्चित करवाया जाएगा। जांच के निर्देश दिए जाएंगे।

नियम का उल्लंघन कैंपा की गाइडलाइन के अनुसार वाहनों की खरीद केवल रेंज स्तर तक के लिए की जा सकती है। यानी रेंजर से ऊपर के अफसरों के लिए इस फंड से वाहन नहीं खरीदे जा सकते। ताजा मामले में बोलेरो कैंपर वाहन भी अधिकारियों ने अपनी मर्जी से खरीदे।