Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़uttarakhand forest department campa fund vehicle scam rangers dfo subodh uniyal
उत्तराखंड में जंगलों में गश्त के लिए खरीदी गाड़ियों में घूम रहे अफसर, रेंजर्स को मिली पुरानी

उत्तराखंड में जंगलों में गश्त के लिए खरीदी गाड़ियों में घूम रहे अफसर, रेंजर्स को मिली पुरानी

संक्षेप:

उत्तराखंड वन विभाग में कैंपा फंड से रेंज स्तर के लिए खरीदी गई नई गाड़ियाँ अधिकारियों ने आपस में बांट ली हैं, जबकि फील्ड स्टाफ पुराने और असुरक्षित वाहनों में पेट्रोलिंग करने को मजबूर है।

Jan 30, 2026 09:11 am ISTAnubhav Shakya हिन्दुस्तान, ओमप्रकाश सती। देहरादून
share Share
Follow Us on

वन विभाग में कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग एथॉरिटी (कैंपा) के फंड से फील्ड के लिए खरीदी गई गाड़ियां अफसरों को बांट दी गई हैं। कई डीएफओ और एसडीओ इन वाहनों घूम रहे हैं। जबकि वनाग्नि और मानव वन्यजीव संघर्ष से जूझ रहे प्रदेश में रेंजर और स्टाफ पैदल, मालवाहक या एक्सपायरी वाहनों से पेट्रोलिंग के लिए मजबूर हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

दरअसल कैंपा फंड से कुछ समय पूर्व वन विभाग ने 23 बोलेरो कैंपर और आठ बोलेरो नियो वाहन खरीदे थे। यह रेंजों को वनाग्नि, वन्यजीव सुरक्षा और मानव वन्यजीव संघर्ष रोकने में इस्तेमाल करने के लिए दिए जाने थे, लेकिन इनमें से कुछ कैंपर वाहन ही रेंजों को दिए गए। जबकि बोलेरो नियो किसी रेंज को नहीं दी गई। ये डीएफओ और एसडीओ स्तर के अधिकारियों को बांट दी गई।

वेतन से काटे जा रहे दो हजार

राज्य में रेंजरों के 308 पद हैं। इनमें से 235 पदों पर रेंजर तैनात हैं। विभागीय सूत्रों ने बताया कि इनमें से केवल 135 के पास ही बोलेरो या मालवाहक कैंपर वाहन हैं। जबकि करीब सौ रेंजर बिना वाहन के हैं। करीब 35 तो ऐसे पुराने वाहनों पर जिनकी फिटनेस तक खत्म हो चुकी है। वहीं, करीब 26 रेंजर ऐसे हैं जो सरकारी वाहन छोड़कर अपने वाहनों से सरकारी काम कर रहे हैं, ताकि वे सुरक्षित रह सकें।

पहले भी अफसरों के लिए खरीदे गए महंगे आईफोन

कैंपा फंड से पहले अधिकारियों के लिए महंगे आईफोन और लैपटॉप खरीदे गए थे। कैग की रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कार्रवाई के लिए कहा था। हालांकि अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है।

वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि मामला बेहद गंभीर है। अगर वाहन फील्ड के बजाय अधिकारियों को दिए गए हैं तो इस पर कार्रवाई होगी। कैंपा की गाइडलाइन के हिसाब से वाहनों का आवंटन सुनिश्चित करवाया जाएगा। जांच के निर्देश दिए जाएंगे।

नियम का उल्लंघन

कैंपा की गाइडलाइन के अनुसार वाहनों की खरीद केवल रेंज स्तर तक के लिए की जा सकती है। यानी रेंजर से ऊपर के अफसरों के लिए इस फंड से वाहन नहीं खरीदे जा सकते। ताजा मामले में बोलेरो कैंपर वाहन भी अधिकारियों ने अपनी मर्जी से खरीदे।

ये भी पढ़ें:उत्तराखंड में दिल्ली से लौटकर एक मंच पर दिखे कांग्रेसी, राहुल की नसीहत का असर
ये भी पढ़ें:श्रीनगर में पर्यटकों और स्थानीय लोगों में भिड़ंत, बवाल के बाद पुलिस का लाठीचार्ज

दो रेंजरों की हो चुकी मौत

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष और रेंजर संघ के पूर्व अध्यक्ष विनोद चौहान ने बताया कि 2022 और 2023 में पुराने वाहनों के कारण दुर्घटना में दो रेंजरों की मौत हो चुकी है। उन्होंने बताया कि वाहन के एवज में हर माह रेंजरों के वेतन से दो हजार रुपये भी काटे जाते हैं। साथ ही वाहनों में तेल के लिए भी पैसा नहीं दिया जा रहा। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने इस पर नाराजगी जताते हुए प्रमुख सचिव वन को पत्र भेजकर मामले की जांच और कार्रवाई की मांग की है।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Uttarakhand News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।