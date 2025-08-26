पीएम मोदी की बताए रास्ते पर चलेगा उत्तराखंड, CM धामी ने भी दिया 'स्वदेशी अपनाओ' का नारा

उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्यवासियों से अपील की है कि पीएम मोदी अपील को आत्मसात करने का समय है। उन्होंने स्वदेशी उत्पादों को अपनाने की अपील की है।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्यवासियों से स्वदेशी उत्पाद अपनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘वोकल फॉर लोकल’ मंत्र को आत्मसात कर उत्तराखंड न सिर्फ आत्मनिर्भर बनेगा बल्कि युवाओं को रोजगार और स्व-रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे।

धामी ने मंगलवार को अपने सरकारी आवास पर अधिकारियों के साथ बैठक कर राज्य में निर्मित वस्तुओं के उपयोग को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी बयान के मुताबिक, सीएम धामी ने कहा कि “हमारा संकल्प है कि राज्य की जनता को स्थानीय उत्पादों के उपयोग के लिए प्रेरित किया जाए, ताकि स्वदेशी में आस्था मजबूत हो और राज्य की अर्थव्यवस्था को नई गति और मजबूती मिले।”

पीएम मोदी की अपील को आत्मसात करने का समय सीएम धामी ने आगे कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को आत्मसात कर राज्य की जनता देश में निर्मित वस्तुओं को प्राथमिकता देगी। इससे युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में सभी की भागीदारी होगी।

हेली सेवाओं का विस्तार इस बीच उत्तराखंड में हेली कनेक्टिविटी को विस्तार देने की तैयारी तेज हो गई है। उड़ान योजना के तहत पिथौरागढ़-मुनस्यारी के बीच नई हेलीकॉप्टर सेवा 30 सितंबर तक शुरू होने की संभावना है। केंद्र सरकार ने इस रूट पर सेवा संचालन के लिए हेरिटेज एविएशन को चयनित किया है।

हाल ही में सीएम धामी ने राज्य में हेली सेवाओं के विस्तार को लेकर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू से सहयोग मांगा था। इसके बाद केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर जानकारी दी कि पिथौरागढ़-मुनस्यारी-पिथौरागढ़ हेली सेवा के लिए हेरिटेज एविएशन का चयन किया गया है। इसी तरह पिथौरागढ़-धारचूला-पिथौरागढ़ रूट पर भी उड़ान योजना के तहत हेली सेवा की तैयारी की जा रही है, जिसके लिए धारचूला में हेलीपैड बनाने हेतु जमीन की आवश्यकता है। इस मार्ग पर भी हेरिटेज एविएशन को प्रारंभिक सहमति दी गई है।