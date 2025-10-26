उत्तराखंड जलप्रलय में लापता थे 9 लोग, दो महीने बाद 5 शव और एक नरकंकाल मिला
संक्षेप: 28 अगस्त को रुद्रप्रयाग में जलप्रलय के कारण 9 लोग लापता हो गए थे। दो महीने बाद पांच शव और एक अवशेष मिला है। अब तक कुल सात शव बरामद हो चुके हैं। इन शवों की पहचान डीएनए से की जाएगी।
दो महीने पहले बसुकेदार क्षेत्र के छेनागाड़ की आपदा में लापता लोगों की तलाश के दौरान पांच और शव मिले। साथ ही एक अवशेष भी मिला। इनमें से किसी की शिनाख्त नहीं हो पाई है।
छेनागाड़ में बीती 28 अगस्त को अतिवृष्टि हुई थी। इस दौरान पानी के साथ आए मलबे में नौ लोग लापता हो गए थे। उसके बाद से लापता लोगों की तलाश के लिए लोक निर्माण विभाग, ऊखीमठ लगातार अभियान चला रहा है। क्षेत्र में भरे मलबे की खुदाई के दौरान शुक्रवार को एक शव और एक अवशेष मिला था। शव के शारीरिक ढांचे और उस पर मिले कपड़ों के आधार पर मृतक की पहचान 25 वर्षीय कुलदीप सिंह पुत्र बीरबल सिंह, निवासी भौंर, उच्छोला के रूप में हुई। उसका शव परिजनों को सौंप दिया गया है।
शनिवार को पांच और शव मिट्टी में दबे मिले। इसके अलावा अवशेष के रूप में एक पैर भी मिला। शुक्रवार को भी एक पैर का अवशेष मिला था। शनिवार को रेस्क्यू टीम को मौके से दो मोबाइल और एक पर्स भी मिला। पर्स से नेपाली नोट बरामद हुए।
डीएनए सैंपल से होगी शिनाख्त
गुप्तकाशी थाना प्रभारी रंजीत खनेरा ने बताया कि सभी शव जिला अस्पताल में रखे गए हैं। यहां इनका डीएनए सैंपल लिया जाएगा। उधर, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि तलाशी अभियान अब भी जारी है। अब तक कुल छह शव जबकि दो अवशेष बरामद हो चुके हैं।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।