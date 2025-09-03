Uttarakhand Flood Kosi River Wreaks Havoc in Ramnagar Four Houses Swept Away Villages at Risk कोसी नदी दिखा रही रौद्र रूप, रामनगर में चार मकान समाए; खतरे की जद में कई गांव, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
Uttarakhand Flood Kosi River Wreaks Havoc in Ramnagar Four Houses Swept Away Villages at Risk

कोसी नदी दिखा रही रौद्र रूप, रामनगर में चार मकान समाए; खतरे की जद में कई गांव

रामनगर के आपदाग्रस्त गांव चुकुम में कोसी नदी का रौद्र रूप दिख रहा है। चार मकान नदी में समा गए। गौला नदी भी डरा रही है। आस-पास के कई गांव खतरे की जद में हैं।

Gaurav Kala रामनगर, हिन्दुस्तानWed, 3 Sep 2025 02:02 PM
Uttarakhand Flood: उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश और भूस्खलन से हालात भयावह हो चुके हैं। रामनगर में आपदा ग्रस्त चुकुम गांव में कोसी नदी ने कहर बरपा दिया है। उफनती कोसी में पूर्व प्रधान जस्सी राम समेत चार ग्रामीणों के घर बह गए हैं। वहीं छह घरों को खाली कराकर प्रभावित परिवारों को प्राथमिक स्कूल में शिफ्ट किया गया है। लगातार हो रहे भू-कटाव से कई अन्य परिवार भी खतरे की जद में आ गए हैं।

एसडीएम प्रमोद कुमार ने बताया कि मंगलवार को कोसी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से जय किशन पुत्र गोसाई राम और लीला देवी पत्नी हरी राम के मकान नदी में समा गए। देर रात पूर्व प्रधान जस्सी राम पुत्र कुंवर राम और शंकर राम पुत्र गोसाई राम के मकान भी बह गए। बताया गया कि अल्मोड़ा से पानी छोड़े जाने के बाद नदी का जल स्तर और बढ़ गया। बुधवार को प्रशासनिक टीम चुकुम गांव का निरीक्षण करेगी। वहीं भरतपुरी और दुर्गापुरी मोहल्लों तक भी पानी पहुंच गया है, जिसके चलते लोगों को अलर्ट किया गया है।

कई परिवारों को किया गया शिफ्ट

गरमपानी क्षेत्र में नदी के ऊफान पर आने से तीन परिवारों के 10 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया। धारी ब्लॉक में भी कई घरों में पानी और मलबा घुसने से नुकसान हुआ है। कई मकान खतरे की जद में हैं।

बारिश और नदी के कटाव से किसानों की फसलें भी चौपट हो गई हैं। चिनिया गांव के सामाजिक कार्यकर्ता राजू कुमार ने बताया कि कई मकानों की आंगन और सुरक्षा दीवारें टूटने से हरीश चंद्र, महेश कुमार, अर्जुन कुमार, प्रकाश चंद्र, हरीश, धर्म राम, प्रेम प्रकाश, श्री चंद्र और बना के लाल सिंह के घर खतरे में हैं। इसकी सूचना राजस्व विभाग और आपदा कंट्रोल धारी को दी गई है।

खेत और कारोबार भी प्रभावित

तहसीलदार नेहा टम्टा ने बताया कि गरमपानी में कोसी किनारे रह रहे तीन परिवारों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है। धारी गांव के भगवत सिंह जंतवाल के भवन में दरारें पड़ गई हैं और सुरक्षा दीवार टूटने से भवन गिरने का खतरा बना हुआ है। परिजन फिलहाल अन्य सुरक्षित भवन में रह रहे हैं।

रामगढ़ सतबुंगा के किसान हरेंद्र बिष्ट ने बताया कि उधार लेकर की गई आधा कुंतल मटर की बुआई बरबाद हो गई है। वहीं मोहनको चौराहे पर शाहनवाज के रेस्टोरेंट में पानी भर गया, जिससे बड़ा नुकसान हुआ है।

