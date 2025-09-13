uttarakhand fire officer recruitment new impossible rule दमकल अधिकारी बनने के लिए तोड़ना होगा विश्व रिकॉर्ड! उत्तराखंड में गजब नियम, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
दमकल अधिकारी बनने के लिए तोड़ना होगा विश्व रिकॉर्ड! उत्तराखंड में गजब नियम

उत्तराखंड में अग्निशमन अधिकारी भर्ती के लिए तय किए गए अजीब शारीरिक मानक पर विवाद हो गया है, क्योंकि 65 किलो वजन उठाकर एक मिनट में 900 मीटर की दौड़ पूरी करने की शर्त को लोग असंभव बता रहे हैं।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, अंकित चौधरी। देहरादूनSat, 13 Sep 2025 05:26 AM
उत्तराखंड की नई भर्ती नियमावली इन दिनों युवाओं और सोशल मीडिया पर जमकर सुर्खियां बटोर रही है। इसकी वजह है कि अग्निशमन अधिकारी-द्वितीय पद के लिए तय किया गया ऐसा शारीरिक मानक, जिसे पूरा करने के लिए नया विश्व रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा।

गृह विभाग की ओर से 11 सितंबर को जारी नियमावली के अनुसार, पुरुषों को 65 किलो वजन उठाकर 900 मीटर की दौड़ महज एक मिनट में पूरी करनी होगी। अब जरा सोचिए, बिना वजन 800 मीटर की दौड़ का विश्व रिकॉर्ड एक मिनट 40.91 सेकंड है, जो केन्या के डेविड रुदिशा ने 2012 के ओलंपिक में बनाया था। ऐसे में 65 किलो वजन के साथ एक मिनट के भीतर 900 मीटर दौड़ने की शर्त आखिर कैसे पूरी हो सकती है।

शर्त ऐसी कि हर कोई हैरान

इसी नियमावली में दूसरे विभाग जैसे सिविल पुलिस, इंटेलिजेंस, पीएसी, डिप्टी जेलर और आबकारी निरीक्षक जैसे पदों के लिए पांच किमी की दौड़ 32 मिनट में पूरी करने का मानक तय किया गया है। मगर अग्निशमन अधिकारी-द्वितीय की भर्ती के मानक में बड़े अंतर ने न सिर्फ युवाओं को हैरान किया है, बल्कि विशेषज्ञ भी इसे शारीरिक क्षमता से परे बता रहे हैं।

संशोधित आदेश जल्द आएगा : गृह विभाग

सोशल मीडिया के माध्यम से जब यह मामला तूल पकड़ गया तो गृह सचिव शैलेश बगौली को सामने आकर सफाई देनी पड़ी। उन्होंने जानकारी दी कि अग्निशमन अधिकारी की दौड़ के मानक में 900 मीटर (65 किलो वजन सहित) की दूरी एक मिनट में तय करने की बात टाइपिंग त्रुटि के कारण हुई है। इसमें सुधार करके जल्द ही नया आदेश जारी किया जाएगा।

सोशल मीडिया पर चुटकियां ले रहे लोग

इस अजीबोगरीब शर्त को लेकर सोशल मीडिया पर लोग चुटकियां ले रहे हैं। कोई इसे ‘विश्व रिकॉर्ड वाली भर्ती’ बता रहा है तो कोई सरकार से भर्ती नियमावली में संशोधन की मांग उठा रहा है। लोगों को उम्मीद है कि गृह विभाग जल्द ही व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हुए इस नियमावली में संशोधन करेगा, ताकि यह असंभव शर्त उम्मीदवारों की राह का रोड़ा न बनें।

