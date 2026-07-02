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उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड खत्म होने से क्या-क्या बदलाव? एक हाथ में कुरान, एक में होगा लैपटॉप

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, चांद मोहम्मद, देहरादून
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Uttarakhand Ends Madrasa Board: उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड अब बीते जमाने की बात हो चुकी है। उत्तराखंड ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। क्या-क्या बदलाव होंगे?

उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड खत्म होने से क्या-क्या बदलाव? एक हाथ में कुरान, एक में होगा लैपटॉप

Uttarakhand Ends Madrasa Board: मदरसा बोर्ड के भंग होते ही उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा के नए युग का आगाज हो गया। अब मदरसों को राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता मिलेगी। छात्रों को हाईस्कूल-इंटर के बाद सरकारी नौकरी तो मिलेगी ही, साथ में डॉक्टर-इंजीनियर बनने का सपना भी सच होगा।

अभी तक बोर्ड से दी जाने वाली मुंशी, मौलवी और आलिम की डिग्रियां महज कागज का टुकड़ा होती थीं। न इनकी मान्यता उच्च शिक्षा में थी और न ही नौकरियों में। पासपोर्ट बनाने तक में अनपढ़ दर्शाना होता था। लेकिन अब छात्र हाफिज-ए-कुरान और मौलवी के साथ नीट, जेईई परीक्षा पास कर डॉक्टर इंजीनियर भी बन सकेंगे।

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45 हजार की डिग्रियां बेकार

वर्ष 2011 में गठित मदरसा बोर्ड की परीक्षाएं 2013 से हो रही हैं। अब तक करीब 45 हजार छात्र-छात्राओं ने मुंशी, मौलवी एवं आलिम यानी दसवीं एवं 12वीं की पढ़ाई की। लेकिन इन्हें उत्तराखंड बोर्ड की समकक्षता नहीं होने से यह कागज का टुकड़ा बनी रही।

समुदायवार प्रमुख विषयों की झलक

मुस्लिम:कुरान शिक्षा, नमाज, रोजा, हज, जकात, सीरतुन्नबी, संविधान, भाईचारा, पर्यावरण संरक्षण।

● सिख:गुरुबाणी, गुरु इतिहास, सेवा, लंगर, नशामुक्ति, सामाजिक सुधार।

● ईसाई: बाइबिल संदेश, प्रार्थना, प्रकृति प्रेम, सेवा और सामाजिक दायित्व।

● जैन: नवकार मंत्र, अहिंसा, जीव दया, महावीर के आदर्श, महिला सम्मान।

● बौद्ध: पंचशील, करुणा, भगवान बुद्ध, सम्राट अशोक, बौद्ध विरासत और डिजिटल नैतिकता।

● पारसी: दानशीलता, समाज सेवा, राष्ट्र निर्माण, जल संरक्षण और सांप्रदायिक सद्भाव।

जीवन मूल्यों पर भी जोर

पाठ्यक्रम में सभी समुदायों के विद्यार्थियों को सेवा, दया, करुणा, पर्यावरण संरक्षण, महिला सम्मान, सामाजिक समरसता, नशामुक्ति, दहेज प्रथा उन्मूलन और राष्ट्रीय एकता जैसे विषय पढ़ाए जाएंगे। संविधान और नागरिक कर्तव्यों की जानकारी भी दी जाएगी। विद्यार्थियों को फेक न्यूज, नफरत फैलाने वाली सामग्री और भ्रामक सूचनाओं से बचने की शिक्षा दी जाएगी। साथ ही यह भी बताया जाएगा कि सोशल मीडिया पर क्या साझा करना चाहिए और क्या नहीं।

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मिड-डे मील भी मिलेगा

मदरसों को अब शिक्षा विभाग से मदरसा नाम से ही जूनियर, हाईस्कूल और इंटर की मान्यता मिल जाएगी। शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त मदरसों को पीएम पोषण योजना के तहत मिड-डे मील की सुविधा मिलती रहेगी।

पांच वर्ष होगा कार्यकाल

प्राधिकरण में सरकार की ओर से नामित एक अध्यक्ष और 11 सदस्य शामिल हैं, जिनका कार्यकाल पांच वर्ष का होगा। सभी सदस्य प्रोफेसर स्तर के शैक्षणिक अनुभव वाले होंगे। हर तीन माह में प्राधिकरण की बैठक होगी। जो मान्यता के लिए आवेदनों के साथ अन्य मामलों का निस्तारण होगा। प्राधिकरण के सदस्य सचिव का पद अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के निदेशक के पास होगा।

आधे से ज्यादा मदरसे बंद होंगे!

प्रदेश के 452 मदरसे हैं। इनमें से करीब 150 मदरसे पहले से ही स्कूलों की तर्ज पर चल रहे हैं। इससे उन्हें शिक्षा बोर्ड एवं प्राधिकरण की दोहरी मान्यता में कोई दिक्कत नहीं होगी। वहीं अन्य 20 फीसदी मदरसे भी प्राधिकरण के 20 कड़े मानक पूरे कर लेंगे। लेकिन अन्य मदरसों के लिए जमीन, नक्शा, रजिस्ट्रेशन, खेल मैदान, प्रशिक्षित शिक्षक रखने मुश्किल होंगे।

धार्मिक शिक्षा में धर्म, तकनीक भी पढ़ेंगे

अल्पसंख्यक प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ. सुरजीत सिंह गांधी ने बताया कि धार्मिक शिक्षा के सेलेबस में धार्मिक विषयों संग संविधान, मानवाधिकार, राष्ट्रीय एकता, सामाजिक न्याय और नैतिक मूल्यों को शामिल किया गया है। आई-कुरआन ऐप, दीक्षा प्लेटफॉर्म, क्यूआर कोड, ऑडियो-वीडियो कंटेंट और वर्चुअल टूर के जरिए शिक्षण होगा।

धर्मगुरुओं से सहयोग की अपील

मुख्यमंत्री ने धर्मगुरुओं, शिक्षाविदों, शिक्षण संस्थाओं और समाज के प्रबुद्ध नागरिकों से इस पहल को सफल बनाने में सहयोग की अपील की। कहा कि आज जिन संस्थानों को मान्यता प्रदान की जा रही है, वे केवल प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर रहे, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में नई सोच और नई व्यवस्था के सहभागी बन रहे हैं। प्राधिकरण के शुभारंभ के दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, प्रदीप बत्रा भी मौजूद रहे।

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एक हाथ में कुरान, एक में होगा लैपटॉप

नई व्यवस्था लागू होने के बाद हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और कंप्यूटर जैसे विषय अनिवार्य होंगे। इससे मदरसा छात्र कुरान तो पढ़ेंगे ही, वहीं आधुनिक शिक्षा एवं कंप्यूटर की पढ़ाई भी करेंगे।

अधिनियम का प्रभाव

● राज्य में अल्पसंख्यक समुदायों के शैक्षिक संस्थानों को अब पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से मान्यता मिलेगी।

● शिक्षा की गुणवत्ता के साथ-साथ अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकार भी सुरक्षित रहेंगे।

● राज्य सरकार के पास संस्थानों के संचालन की निगरानी करने और समय-समय पर आवश्यक निर्देश जारी करने की शक्ति होगी।

Gaurav Kala

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गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


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