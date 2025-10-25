Hindustan Hindi News
उत्तराखंड वाले ध्यान दें! महंगी होने वाली है बिजली, जानिए आपके बिल पर कितना असर

संक्षेप: यूपीसीएल के निजी बिजली कंपनियों से 783 करोड़ रुपये के तीन केस हारने के बाद, इसकी भरपाई के लिए उत्तराखंड के उपभोक्ताओं पर अगले दो साल तक बिजली के टैरिफ में लगभग 25 पैसे प्रति यूनिट का अतिरिक्त बोझ पड़ने की संभावना है।

Sat, 25 Oct 2025 06:04 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
उत्तराखंड के बिजली उपभोक्ताओं को अगले दो साल तक 25 पैसे प्रति यूनिट तक बिजली का अतिरिक्त भार चुकाना पड़ सकता है। यूपीसीएल के केंद्रीय विद्युत अपीलीय प्राधिकरण (अपटेल) में लगातार 783 करोड़ रुपये के तीन केस हारने का सीधा असर उपभोक्ताओं पर पड़ने जा रहा है।

विद्युत नियामक आयोग की ओर से यूपीसीएल को तीन अलग-अलग मामलों में कुल 783 करोड़ का भुगतान करने के आदेश दिए जा चुके हैं। यूपीसीएल को 11 किस्तों में निजी कंपनियों को भुगतान करना है। इस नुकसान की भरपाई के लिए बिजली के टैरिफ में इसे शामिल करने की तैयारी है। ऐसे में अप्रैल 2026 में जारी होने वाली बिजली दरों में ये भार आम जनता पर पड़ना शुरू हो जाएगा यूपीसीएल के अपने नुकसान की भरपाई के अलग ही मानक हैं। इसके तहत महंगी बिजली खरीदने, लाइन लॉस, केस हारने पर होने वाले नुकसान का ठीकरा हर बार उपभोक्ता के सिर पर ही फूटता है।

यूपीसीएल के खिलाफ उपभोक्ताओं ने खोला मोर्चा

यूपीसीएल निजी कंपनियों को किए जाने वाले इस 783 करोड़ का भार आम जनता पर न डाले, इसके लिए उपभोक्ता विद्युत नियामक आयोग पहुंच गए हैं। उपभोक्ताओं ने आयोग से मांग की है कि इन सभी प्रकरण में जनता से अतिरिक्त वसूली न की जाए।

उत्तराखंड पहाड़ी महासभा की महासचिव गीता बिष्ट ने विद्युत नियामक आयोग अध्यक्ष को भेजे पत्र में कहा कि हर साल बिजली दरों में लगातार इजाफा हो रहा है। सालाना वृद्धि के साथ ही हर महीने भी अलग से बिजली महंगी की जा रही है। ऐसे में यूपीसीएल के कंपनियों से केस हारने का भी वित्तीय भार उपभोक्ताओं पर डाला गया तो इसका विरोध होगा। क्योंकि उपभोक्ता पहले ही स्मार्ट मीटर की खामियों से परेशान है। बिजली बिल दोगुना महंगा हो गया है। ऐसे में निजी कंपनियों को किए जाने वाले भुगतान पर यदि 10 प्रतिशत बिजली महंगी की जाती है, तो बिजली बहुत मंहगी हो जाएगी। ऐसे में वित्तीय वर्ष 2026-27 में बिजली दरों में बढ़ोत्तरी के भेजे जाने वाले प्रस्ताव में इस खर्चे को शामिल न किया जाए।फर्नेश इंडस्ट्री के अध्यक्ष पवन अग्रवाल ने कहा कि यूपीसीएल अपने खर्चो में किसी भी तरह की कटौती नहीं कर रहा है। न ही लाइन लॉस का कम कर पा रहा है। ऊपर से एक के बाद एक केस हार रहा है। इसके चलते बिजली लगातार महंगी हो रही है। उद्योग लगातार बिजली सस्ती किए जाने की मांग कर रहे हैं। महंगी बिजली का उद्योगों पर बुरा असर पड़ रहा है।

ये पड़ेगा असर

100 यूनिट तक 25 रुपये

200 यूनिट तक 50 रुपये

300 यूनिट तक 75 रुपये

400 यूनिट तक 100 रुपये

500 यूनिट तक 125 रुपये

(नोट: आंकडे संभावित हैं।)

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
