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उत्तराखंड में बिजली ग्राहक परेशान हुए तो MD और डायरेक्टर तक पर गिरेगी गाज, भरना होगा जुर्माना

Mar 28, 2026 07:02 am ISTRatan Gupta हिन्दुस्तान, देहरादून
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उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने साफ किया है कि उसके निर्देशों का पालन न करने पर अब सिर्फ जूनियर स्तर के अधिकारी ही नहीं, बल्कि शीर्ष स्तर के अफसर भी कार्रवाई के दायरे में आएंगे। आयोग ने इस संबंध में नई गाइडलाइन जारी की है। 

उत्तराखंड में बिजली ग्राहक परेशान हुए तो MD और डायरेक्टर तक पर गिरेगी गाज, भरना होगा जुर्माना

बिजली उपभोक्ताओं को होने वाली परेशानियों को लेकर अब सख्ती बढ़ा दी गई है। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने साफ किया है कि उसके निर्देशों का पालन न करने पर अब सिर्फ जूनियर स्तर के अधिकारी ही नहीं, बल्कि शीर्ष स्तर के अफसर भी कार्रवाई के दायरे में आएंगे। आयोग ने इस संबंध में नई गाइडलाइन जारी की है।

अब तक बिजली कनेक्शन में देरी या सेवाओं में लापरवाही के मामलों में ऊर्जा निगम पर जुर्माना लगाया जाता था और संबंधित इंजीनियरों को नोटिस जारी किए जाते थे। लेकिन नई व्यवस्था के तहत जवाबदेही सीधे शीर्ष प्रबंधन तक तय की जाएगी।

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गाइडलाइन के मुताबिक, ऐसे मामलों में अब उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPCL) के एमडी और विभिन्न निदेशकों को सीधे नोटिस जारी किए जाएंगे। जरूरत पड़ने पर उन्हें व्यक्तिगत सुनवाई के लिए भी आयोग के समक्ष पेश होना होगा। कार्रवाई के दायरे में एमडी के साथ निदेशक ऑपरेशन, निदेशक प्रोजेक्ट, निदेशक वित्त, निदेशक मानव संसाधन और अधिशासी निदेशक एचआर जैसे वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।

आयोग का मानना है कि उपभोक्ताओं को समय पर बिजली कनेक्शन, शिकायतों का त्वरित निस्तारण और बेहतर सेवाएं देना ऊर्जा निगम की जिम्मेदारी है। बार-बार निर्देशों के बावजूद सुधार न होने पर अब सख्त कदम उठाना जरूरी हो गया है।

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विशेषज्ञों के अनुसार, इस फैसले से बिजली सेवाओं में जवाबदेही बढ़ेगी और उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही यह संदेश भी जाएगा कि लापरवाही अब सिर्फ निचले स्तर तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि शीर्ष अधिकारी भी इसके लिए जिम्मेदार होंगे।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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