उत्तराखंड: 'आई लव मोहम्मद' बवाल के बाद नया ऐक्शन, बिजली विभाग ने काटे कनेक्शन
उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले के काशीपुर में बिना इजाजत निकाले गए 'आई लव मोहम्मद' जुलूस के दौरान पुलिस कर्मियों पर हमला और सरकारी वाहनों में तोड़फोड़ की घटना के बाद प्रशासन का नया ऐक्शन सामने आया है।
उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले के काशीपुर में बिना इजाजत निकाले गए 'आई लव मोहम्मद' जुलूस के दौरान पुलिस कर्मियों पर हमला और सरकारी वाहनों में तोड़फोड़ की घटना के बाद प्रशासन सख्त है। मुख्य आरोपी समेत 7 की गिरफ्तारी के बाद नगर निगम की टीम के साथ ही बिजली विभाग भी ऐक्शन मोड में आ गया है। निगम की टीम ने सोमवार को दोपहर के वक्त अल्ली खां क्षेत्र में अवैध कब्जों के खिलाफ बुलडोजर अभियान चलाया। बिजली विभाग ने भी मंगलवार को कार्रवाई की।
काशीपुर के मोहल्ला अली खां में धारा 163 लागू की गई है। बिजली विभाग की टीम ने मंगलवार को यहां अवैध रूप से बिजली चोरी को लेकर अभियान चलाया। बिजली विभाग की कार्रवाई का वीडियो सामने आया है। इसमें कर्मचारी बिजली चोरी करने वालों के तार काटते और नए स्मार्ट मीटर नजर आ रहे हैं।
एक दिन पहले यानी सोमवार को भी बिजली विभाग की टीम ने बिजली बिल के बकाया की वसूली को लेकर अभियान चलाया था। इस दौरान बिजली विभाग की टीम ने छह घरों में मीटर से पहले वायर में कट लगाकर बिजली चोरी करने वाले घरों के बिजली कनेक्शन काट दिए। बिजली विभाग की टीम ने केबल भी जब्त कर लिया।
बिजली विभाग की टीमों ने दर्जनों घरों से पुराने मीटर हटाए और स्मार्ट मीटर लगाने का काम किया। एसडीएम अभय प्रताप सिंह ने चुंगी तिराहा बांसफोड़ान से किला तिराहा, करबला एवं विजय नगर क्षेत्र में अगले आदेश तक निषेधाज्ञा लागू करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान बिना अनुमति सभा, जुलूस या रैली पर प्रतिबंध रहेगा। आदेश हर रोज शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान हथियार या विस्फोटक पदार्थ पाए जाने पर सख्त ऐक्शन होगा।
