भाजपा में टिकट के लिए घमासान; मंत्री की पत्नी भी चुनावी रेस में, 1 सीट पर 14 दावेदार
उत्तराखंड में चुनाव नजदीक हैं और भाजपा ने सीटों के लिए फीडबैक लेना शुरू कर दिया है। कुमाऊं में 5 सीटों पर 60 से अधिक दावेदार सामने आए हैं। मंत्री की पत्नी ने भी टिकट मांगा है।
भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश की सभी 70 विधानसभा सीटों पर संभावित प्रत्याशियों और संगठन की स्थिति का फीडबैक जुटा रही है। इसी क्रम में प्रदेश कोर कमेटी के सदस्य एवं कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने मंगलवार को दूसरे दिन हल्द्वानी स्थित कुमाऊं संभाग कार्यालय में रायशुमारी की। इस दौरान हल्द्वानी, कालाढूंगी, लालकुआं, भीमताल और नैनीताल सीटों पर नेताओं से संभावित दावेदारों के नाम मांगे। खास बात यह रही कि कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा की पत्नी व पूर्व ब्लॉक प्रमुख कमलेश कैड़ा ने कालाढूंगी विधानसभा सीट से दावेदारी की है। पांचों सीटों से वर्तमान विधायक समेत 60 से अधिक नेताओं ने दावा पेश किया है। इनमें से करीब 50 नाम जिला एवं प्रदेश पदाधिकारियों की मौजूदगी में प्रस्तुत किए गए, जबकि दस से अधिक भाजपा नेताओं ने गोपनीय तरीके से अपने नाम कौशिक और प्रदेश पदाधिकारियों के माध्यम से भेजे हैं। रामनगर सीट की जिम्मेदारी प्रदेश महामंत्री तरुण बंसल को दी गई है।
रायशुमारी प्रक्रिया में टिकट के इच्छुक नेताओं के अलावा मंडल अध्यक्षों, महामंत्रियों, प्रदेश पदाधिकारियों और विभिन्न मोर्चों के अध्यक्षों व महामंत्रियों से अलग-अलग फीडबैक लिया गया। पार्टी का जोर दावेदारों की क्षेत्र में स्वीकार्यता, संगठन की सक्रियता और चुनावी समीकरणों की जानकारी जुटाने पर है। पांच नवंबर को देहरादून में होने वाली कोर ग्रुप की बैठक में इन नामों के साथ संगठनात्मक फीडबैक और सर्वे रिपोर्ट पर भी चर्चा प्रस्तावित है। उसके बाद ही आगे की कार्रवाई होगी।
महिलाओं की मौजूदगी सीमित
दावेदारों की सूची में महिलाओं की संख्या काफी कम है। हल्द्वानी में रेनू अधिकारी व शांति भट्ट, कालाढूंगी में कमलेश कैड़ा, बेला तोलिया, भीमताल में भावना मेहरा और खीमा शर्मा और नैनीताल में सरिता आर्या, अंबा आर्या और कमला आर्या के नाम शामिल हैं।
डॉक्टर, पूर्व सैनिक और संगठन के चेहरे भी मैदान में
भाजपा में डॉक्टर, पूर्व सैनिक, पूर्व जनप्रतिनिधि, सहकारी क्षेत्र के पदाधिकारी, संगठन में काम कर रहे नेता टिकट की दौड़ में हैं। साफ है कि दावेदारी केवल मौजूदा विधायकों या पूर्व में चुनाव लड़ चुके नेताओं तक सीमित नहीं है।
हल्द्वानी सीट पर 12 दावेदार
● डॉ. जोगेंद्र सिंह रौतेला, पूर्व मेयर
● डॉ. अनिल कपूर डब्बू, दर्जाधारी
● कमलेश कैड़ा, पूर्व ब्लॉक प्रमुख
● रेनू अधिकारी, दर्जाधारी
● शंकर कोरंगा, दर्जाधारी
● मोहन पाठक, दर्जाधारी
● प्रदीप बिष्ट, पूर्व जिलाध्यक्ष
● भुवन जोशी, सह मीडिया प्रभारी
● प्रदीप जनोटी, सह मीडिया प्रभारी
● कौस्तुभानंद जोशी,प्रकोष्ठ संयोजक
● निश्चल पांडे, कोऑपरेटिव निदेशक
● विजय मनराल, पूर्व मंडल अध्यक्ष
● शांति भट्ट, पूर्व ब्लॉक प्रमुख
नैनीताल सीट पर 9 दावेदार
● सरिता आर्या, विधायक
● समीरआर्या, पूर्वअध्यक्ष एससी मोर्चा
● अंबा आर्या, पूर्व अध्यक्ष एससी मोर्चा
● मोहन पाल, पूर्व राष्ट्रीय कोषाध्यक्षा
● प्रकाश आर्या, पूर्व जिला मंत्री
● हेम आर्या, भाजपा नेता
● यशपाल आर्या
● डॉ. भुवन आर्या
● कमला आर्या, पूर्व मंडल अध्यक्ष
कालाढूंगी सीट पर 14 दावेदार
● बंशीधर भगत, वर्तमान विधायक
● गजराज बिष्ट, मेयर हल्द्वानी
● कमलेश कैड़ा, पूर्व ब्लॉक प्रमुख
● राजेंद्र सिंह बिष्ट, प्रदेश उपाध्यक्ष
● विकास भगत, प्रदेश प्रवक्ता
● महेश शर्मा, कार्यसमिति सदस्य
● सुरेश भट्ट, दर्जाधारी
● सुरेश तिवारी, प्रदेश प्रवक्ता
● शशांक रावत, पूर्व अध्यक्ष भाजयुमो
● बेलातोलिया,पूर्व जिलापंचायत अध्यक्ष
● आनंद दरम्वाल
● मनोज पाठक
● गुंजन तिवारी
● तारा चंद्र पांडे, कार्यसमिति सदस्य
लालकुआं सीट पर 8 दावेदार
● डॉ. मोहन सिंह बिष्ट, विधायक
● दीपचंद्र कोश्यारी, महामंत्री भाजयुमो
● नवीन दुम्का, पूर्व विधायक
● उमेश शर्मा, पूर्व मंत्री किसान मोर्चा
● कमल मुनि, पूर्व मंत्री किसान मोर्चा
● देवेंद्र बिष्ट, मंत्री ओबीसी मोर्चा
● मुकेश बेलवाल, पूर्व मंडल अध्यक्ष
● कमलेश चंदोला
भीमताल विधानसभा क्षेत्र से 12 दावेदार सामने आए
● राम सिंह कैड़ा, मंत्री एवं विधायक
● गोविंद सिंह बिष्ट, पूर्व कैबिनेट मंत्री
● ध्रुव रौतेला, दर्जाधारी
● भावना मेहरा, दर्जाधारी
● देवेंद्र ढैला, दर्जाधारी
● खीमा शर्मा, कार्यसमिति सदस्य
● हरीश बिष्ट, ब्लॉक प्रमुख
● मनोज शाह, पूर्व जिलाध्यक्ष
● दिनेश सांगुड़ी, पूर्व जिला मंत्री
● मुकेश बोरा, दुग्ध संघ अध्यक्ष
● मनोज भट्ट, जिला मंत्री
● कुंदन चिलवाल, जिला मंत्री
मंत्री-विधायकों के सामने भी दावेदार
दावेदारों में कई चेहरे ऐसे हैं, जो पहले चुनाव लड़ चुके हैं या संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहे हैं। कालाढूंगी में विधायक बंशीधर भगत के साथ मेयर गजराज बिष्ट, कमलेश कैड़ा, प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह बिष्ट और विकास भगत समेत कई नाम सामने आए हैं। लालकुआं में विधायक डॉ. मोहन सिंह बिष्ट के साथ पूर्व विधायक नवीन दुम्का भी सूची में हैं। भीमताल में कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा के साथ पूर्व मंत्री गोविंद सिंह बिष्ट सहित 12 नाम हैं। नैनीताल में विधायक सरिता आर्या के अलावा एससी मोर्चे से जुड़े कई नेताओं ने दावेदारी जताई है।
कैबिनेट मंत्री एवं भाजपा कोर कमेटी सदस्य मदन कौशिक का कहना है कि संगठन की ओर से विधानसभा सीटों पर रायशुमारी की जा रही है। जनता की राय जानने के साथ संबंधित सीट पर पार्टी की स्थिति, जीत की संभावनाओं और रणनीति को लेकर चर्चा की जा रही है। यह सीधे तौर पर दावेदारों की बैठक नहीं है।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
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