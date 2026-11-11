उत्तराखंड चुनाव पर कांग्रेस का बड़ा दांव; राहुल, खरगे और प्रियंका गांधी संभालेंगे मोर्चा
उत्तराखंड चुनाव पर कांग्रेस ने भी बड़ा दांव लगाया है। पार्टी सत्ता में वापसी के लिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी।
उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों ने तैयारी तेज कर दी है। भाजपा मोदी, शाह और योगी आदित्यनाथ की बड़ी रैलियां कराने की तैयारी कर रही है। दूसरी ओर सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस ने सबसे बड़ा दांव खेलने की तैयारी कर ली है। उत्तराखंड के सियासी संग्राम में कांग्रेस अपने शीर्ष नेतृत्व पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को मैदान में उतारने जा रही है।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने तीनों स्टार प्रचारकों की रैलियों की रूपरेखा तैयार कर ली है। सूत्रों के अनुसार शीघ्र ही शीर्ष कमान की अनुमति के साथ रैलियों की आधिकारिक तिथियां घोषित कर दी जाएंगी। कांग्रेस ने राज्य के दोनों मंडलों गढ़वाल, कुमाऊं और मैदानी व पर्वतीय क्षेत्रों में संतुलन साधते हुए तीनों नेताओं के कार्यक्रम तय किए हैं।
कार्यकर्ताओं में भरेंगे उत्साह
तीनों बड़े चेहरों की एंट्री से चुनावी माहौल गरमाने के आसार हैं। उनकी मौजूदगी कार्यकर्ताओं में उत्साह भरेगी। इन रैलियों से कार्यकर्ता रीचार्ज होंगे। वहीं, अग्निवीर योजना, रोजगार और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों को सीधा उछाल मिलेगा।
हस्ताक्षर अभियान आज से
कांग्रेस 11 नवंबर से भाजपा सरकार के कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ व्यापक हस्ताक्षर अभियान एवं जनजागरण कार्यक्रम शुरू करेगी। प्रदेश महामंत्री संगठन राजेंद्र भंडारी ने बताया कि 18 नवंबर तक मंत्री रेखा आर्य, गणेश जोशी और धन सिंह रावत पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के खिलाफ विशेष हस्ताक्षर अभियान चलेगा। इसके तहत हस्ताक्षरयुक्त पंपलेट और बैनर लगाकर जनता को जागरूक किया जाएगा। 23 नवंबर को राजभवन तक पदयात्रा निकाली जाएगी और राज्यपाल को हस्ताक्षरयुक्त बैनर व पंपलेट सौंपकर कार्रवाई की मांग की जाएगी।
हरदा बोले, शाह भ्रष्टाचार के साक्ष्य सार्वजनिक करें
पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से उनके कार्यकाल पर उठाए गए सवालों का विस्तृत जवाब दिया है। उन्होंने 2014 से 2017 के अपने मुख्यमंत्रित्वकाल का पूरा लेखा-जोखा जनता के सामने रखा है।
सोशल मीडिया पर रावत ने शाह को चुनौती दी कि भ्रष्टाचार के आरोपों के प्रमाण सार्वजनिक किए जाएं, वे हर तथ्य का जवाब देंगे। कहा कि उनकी सरकार ने जुमे की छुट्टी का कोई आदेश जारी नहीं किया था और यदि ऐसा कोई शासनादेश है तो उसे सामने लाया जाना चाहिए। रावत ने कहा कि उनके कार्यकाल में केदारनाथ पुनर्निर्माण, रोजगार, महिला सशक्तीकरण जैसे कई ऐतिहासिक कदम उठाए।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
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