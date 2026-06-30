2027 के रण में भाजपा और कांग्रेस ने तय किया टिकट फॉर्मूला, 'जिताऊ-टिकाऊ' नेताओं पर ही दांव
2027 विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। भाजपा और कांग्रेस ने टिकट के नियम कस लिए हैं। दोनों दलों को ऐसे प्रत्याशियों की तलाश है जो न सिर्फ जिताऊ बल्कि टिकाऊ भी हों।
उत्तराखंड में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों ने प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया आगे बढ़ा दी है। दोनों पार्टियों को ऐसे उम्मीदवारों की तलाश है जो उनके मिशन को जीत की दहलीज पार करा सकें। भाजपा ने टिकट के इच्छुक नेताओं से औपचारिक आवेदन मांगे हैं, जबकि कांग्रेस ने दूसरे चरण का सर्वे शुरू कर स्पष्ट कर दिया है कि टिकट केवल जिताऊ और संगठन के प्रति टिकाऊ उम्मीदवारों को ही मिलेगा। दोनों दल उम्मीदवार चयन में सख्त मानदंड अपनाने की तैयारी में हैं। पेश है दोनों पार्टियों की तैयारियों पर विशेष रिपोर्ट...
भाजपा ने 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत दावेदारों को विधानसभा स्तर की कोर कमेटी में आवेदन करने के लिए कहा गया है। हालांकि सोशल मीडिया में दावेदारी जताने वालों को अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
भाजपा का लक्ष्य है हैट्रिक
भाजपा ने 2027 के विधानसभा चुनावों में हैट्रिक का लक्ष्य रखा है। इसके लिए पार्टी विशेष रणनीति के तहत काम कर रही है। जीत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सर्वाधिक जीत वाले प्रत्याशी के चयन का फार्मूला भी तैयार किया गया है। ऐसे में अब पार्टी ने विधानसभा स्तर पर दावेदारों से आवेदन करने की हरी झंडी दे दी है। चुनाव लड़ने के इच्छुक सभी दावेदारों को विधानसभा स्तर की कोर कमेटी के सामने आवेदन करने को कहा गया है। कमेटी विधानसभा स्तर पर आने वाले सभी नामों की स्क्रीनिंग करेगी और उसमें से सात से आठ नामों का पैनल तैयार कर जिला स्तरीय कोर कमेटी को भेजेगी।
स्टेट कमेटी तैयार करेगी पैनल
विधानसभा के बाद जिला स्तर की कोर कमेटी नामों पर विचार करेगी और पांच नाम राज्य स्तरीय कोर कमेटी को भेजे जाएंगे। राज्य स्तरीय कमेटी में चर्चा के बाद सर्वाधिक उपयुक्त तीन नामों का पैनल तैयार किया जाएगा। यह पैनल केंद्रीय पार्लियामेंटरी बोर्ड को भेजा जाएगा और बोर्ड का फैसला ही अंतिम होगा।
सोशल मीडिया-सार्वजनिक दावेदारी अनुशासनहीनता
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने चुनाव लड़ने के इच्छुक सभी दावेदारों से दावेदारी पार्टी फोरम पर ही रखने को कहा। उन्होंने कहा कि पार्टी हाईकमान ने सार्वजनिक रूप से दावेदारी को अनुशासन के खिलाफ माना है। उन्होंने पार्टी नेताओं को ऐसा न करने की नसीहत दी। भट्ट ने कहा लोकतांत्रिक प्रक्रिया में चुनावी महत्वाकांक्षा स्वाभाविक है। लेकिन पार्टी के तय फोरम की बजाय इसे अलग-अलग मंचों पर व्यक्त करना अनुशासन के खिलाफ माना गया है। उन्होंने पार्टी के कई नेताओं द्वारा सार्वजनिक दावेदारी पर नाराजगी भी जताई।
‘टिकाऊ’ भी होगा टिकट का पैमाना
विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी चयन के लिए कांग्रेस के सर्वे का दूसरा चरण शुरू हो गया। हाईकमान के निर्देश पर विधानसभावार सभी दावेदारों और संभावित प्रत्याशियों का आकलन किया जा रहा है। चयन में केवल जिताऊ और साथ में टिकाऊ होना ही मायने रखेगा और यह फार्मूला हर विधानसभा में लागू होगा।
प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सोमवार को हिन्दुस्तान से बातचीत में इस फार्मूले की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि यदि सर्वेक्षण में कोई व्यक्ति श्रीनगर सीट पर उनसे ज्यादा जीत की संभावना वाला पाया जाता है तो वह अपना दावा छोड़कर उसी को आगे कर उसकी जीत के लिए काम करेंगे। बकौल गोदियाल, पार्टी का लक्ष्य विधानसभा चुनाव में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार लाना है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हर नेता-कार्यकर्ता को हाईकमान के दिशानिर्देश के अनुसार समर्पित होकर काम करना है।
मालूम हो कि कांग्रेस हाईकमान को उत्तराखंड के विधानसभा चुनावों से काफी उम्मीदें हैं। खास रणनीति के तहत कांग्रेस हर कदम फूंक-फूंक कर रख रही है। अभी हाल में पार्टी ने राजनीतिक सर्वेक्षण कर प्रदेश के चुनावी मुद्दों को तय किया है। अब दो चरणों में संभावित प्रत्याशियों के चयन की तैयारी की जा रही है। अक्टूबर तक सभी सर्वे पूरे होने हैं।
टिकट पर रुख सख्त
प्रत्याशी चयन पर हाईकमान का रुख सख्त है। प्रदेश प्रभारी शैलजा साफ कर चुकी हैं कि यदि जिलाध्यक्ष चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं तो उन्हें इस्तीफा देना होगा। जिलाध्यक्ष इस फरमान से नाराज हैं, लेकिन पार्टी का कहना है कि यदि वे चुनाव लड़ेंगे तो सीमित दायरे में बंध जाएंगे। उन्हें पूरे जिले की सीटों की जिम्मेदारी संभालनी होगी।
एक परिवार-एक टिकट
प्रदेश प्रभारी साफ कर चुकी हैं कि एक परिवार से केवल एक ही व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा। इस नियम के तहत नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य आगामी चुनाव में अपने पुत्र को चुनाव मैदान में न उतारने का ऐलान कर चुके हैं। आर्य के पुत्र नैनीताल से पूर्व विधायक संजीव आर्य नैनीताल सीट से इस बार भी स्वाभाविक दावेदार थे।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।