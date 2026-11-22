हरिद्वार में खोई जमीन वापस पाने में जुटी भाजपा, एससी-एसटी सीटों पर खास फोकस
त्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों में से 15 आरक्षित हैं। इनमें 13 एससी और दो सीटें एसटी वर्ग के लिए हैं। चुनावी लिहाज से इन सीटों पर जीत किसी भी दल के लिए महत्वपूर्ण है।
सागर जोशी, हरिद्वार: पहाड़ में मजबूत प्रदर्शन के बावजूद मैदानी क्षेत्रों में पार्टी की कमजोर पकड़ बीजेपी के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। एसटी की दोनों आरक्षित सीटें भी पिछले चुनाव में कांग्रेस के खाते में गई थीं। ऐसे में प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में एससी-एसटी सीटों का चुनावी गणित केंद्र में रहा। शनिवार को हुई बैठक में पार्टी ने दोनों मोर्चों को सक्रिय कर कमजोर क्षेत्रों में संगठन मजबूत करने का मंत्र दिया।उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों में से 15 आरक्षित हैं। इनमें 13 एससी और दो सीटें एसटी वर्ग के लिए हैं। चुनावी लिहाज से इन सीटों पर जीत किसी भी दल के लिए महत्वपूर्ण है।
पहाड़ में भाजपा मजबूत, मैदान में नुकसान
2017 के चुनाव में भाजपा ने पहाड़ की आठ आरक्षित सीटों में छह और मैदान की सात सीटों में छह पर जीत दर्ज की थी। तब कांग्रेस को पहाड़ में दो और मैदान में एक सीट मिली थी। साल 2022 में पहाड़ में भाजपा ने अपना प्रदर्शन सुधारते हुए सात सीटें जीत लीं। यहां चकराता सीट कांग्रेस के खाते में गई। दूसरी ओर मैदानी क्षेत्रों में भाजपा का प्रदर्शन कमजोर हुआ और पार्टी छह सीटों से घटकर केवल दो पर सिमट गई। कांग्रेस ने ज्वालापुर, भगवानपुर, झबरेड़ा, बाजपुर और नानकमत्ता सीटों पर जीत दर्ज की। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित चकराता और नानकमत्ता दोनों सीटों पर वर्ष 2022 में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी।
सक्रिय रहने का मंत्र
बैठक में पार्टी ने एससी और एसटी मोर्चों के पदाधिकारियों को समाज के बीच नियमित संपर्क बनाने, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने और नए मतदाताओं को संगठन से जोड़ने के लिए कहा। इसके साथ ही बूथ स्तर पर मजबूत टीम तैयार करने की रणनीति भी बनाई गई।
पार्टी के लिए चुनौती
भाजपा के सामने मैदानी क्षेत्रों में राजनीतिक जमीन वापस पाने की चुनौती है। खासकर हरिद्वार की आरक्षित सीटों पर वापसी चुनावी रणनीति की अहम परीक्षा होगी। ऐसे में कार्यसमिति की बैठक में मोर्चों को सक्रिय करने की कवायद को चुनाव की तैयारी का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है।
हरिद्वार में खोई जमीन वापस पाने में जुटी भाजपा
उत्तराखंड में लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करने की तैयारी में जुटी भाजपा के सामने हरिद्वार जिले में अपनी खोई राजनीतिक जमीन वापस पाने की बड़ी चुनौती है। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में जिले की 11 सीटों में से भाजपा को महज तीन सीटों पर जीत मिली थी, जबकि 2017 में पार्टी ने आठ सीटों पर कब्जा जमाया था। पांच सीटों का यह नुकसान पार्टी के लिए बड़ा झटका था। यही वजह है कि आगामी विधानसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाने के लक्ष्य के साथ भाजपा ने हरिद्वार पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।
विस्तृत बायो
डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।
अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।
उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।
तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।और पढ़ें