उत्तराखंड चुनावः कांग्रेस ने बनाई रणनीति, प्रत्याशी चयन को लेकर फार्मूला तय
उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की स्क्रीनिंग कमेटी की पहली बैठक में प्रत्याशियों के चयन को लेकर फार्मूला तय किया गया। कांग्रेस का राष्ट्रीय स्तर का वॉर रूम भी अपने स्तर पर प्रत्येक सीट का बारीकी से ब्योरा जुटा रहा है।
उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने टिकट वितरण की प्रक्रिया को धार देनी शुरू कर दी है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की स्क्रीनिंग कमेटी की पहली बैठक में प्रत्याशियों के चयन को लेकर रणनीति बनी। सूत्रों के अनुसार कमेटी चार गोपनीय सर्वे रिपोर्ट के साथ पहुंची है, जिसके आधार पर सभी 70 सीटों का गणित परखा जाएगा।
टिकट के दावेदारों की जमीनी हकीकत और लोकप्रियता को आंकने के लिए बीते समय में कई स्तरों पर सर्वे कराए गए हैं। यूथ कांग्रेस, राहुल गांधी की टीम, एआईसीसी की टीम, प्रदेश कांग्रेस कमेटी और थर्ड पार्टी सर्वे की तमाम रिपोर्ट अब हाईकमान के पास मौजूद हैं। इसके अलावा कांग्रेस का राष्ट्रीय स्तर का वॉर रूम भी अपने स्तर पर प्रत्येक सीट का बारीकी से ब्योरा जुटा रहा है। कांग्रेस की इस कवायद में केवल अपने ही संभावित प्रत्याशियों की स्थिति नहीं देखी जा रही, बल्कि विपक्षी दल भाजपा के संभावित उम्मीदवारों की भी पूरी कुंडली तैयार की जा रही है।
तीन-तीन नामों का पैनल बनेगा
स्क्रीनिंग कमेटी की अगली बैठक से पहले प्रत्येक विधानसभा सीट के लिए तीन-तीन संभावित नामों का पैनल तैयार किया जाएगा। पैनल तैयार होने के बाद आगे की छंटनी और अंतिम निर्णय की प्रक्रिया शुरू होगी।
पीसीसी से लिया प्रगति का ब्योरा
कमेटी चेयरमैन दीपा दासमुंशी और सदस्य अनिल चौधरी व पाल भाई आंबलिया ने बंद कमरे में करीब तीन घंटे तक प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से फीडबैक लिया और आगे की रणनीति पर मंथन किया। सूत्रों के मुताबिक, बैठक में यह प्रमुखता से सामने आया कि सर्वे रिपोर्ट के आधार पर क्षेत्र में जमीनी स्तर पर सक्रिय और लगातार काम करने वाले चेहरों को टिकट वितरण में प्राथमिकता दी जाएगी। इस बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह, चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष डॉ. हरक सिंह रावत, सीडब्ल्यूसी सदस्य करन माहरा आदि मौजूद रहे।
सोशल मीडिया विभाग का विस्तार, अध्यक्ष नियुक्त
कांग्रेस कमेटी की सोशल मीडिया एवं आईटी विभाग की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुप्रिया श्रीनेत ने प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के निर्देश पर सोशल मीडिया विभाग का विस्तार किया है। सोशल मीडिया विभाग के प्रदेश अध्यक्ष अभिनव थापर ने बताया कि इस विस्तार के तहत विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के लिए अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है।
कर्मठ कार्यकर्ताओं को मिलेगा टिकट: दीपा
स्क्रीनिंग कमेटी ने प्रदेश कांग्रेस राजनीतिक मामलों की समिति के साथ भी बैठक कर सभी सीटों के समीकरणों पर चर्चा की। इसमें संभावित दावेदारों की दावेदारी, संगठनात्मक सक्रियता, जनाधार और स्थानीय कार्यकर्ताओं से मिले फीडबैक के आधार पर प्रत्याशी चयन की रणनीति बनाई गई। मीडिया से संक्षिप्त बातचीत में दीपा दासमुंशी ने कहा कि तय प्रक्रिया के तहत काम करने वाले कर्मठ कार्यकर्ताओं को टिकट मिलेगा और पार्टी एकजुटता के साथ चुनाव जीतकर आएगी।
रिपोर्टः विनोद मुसान
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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