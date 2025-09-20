चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन, उत्तराखंड के 11 और राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द
भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तराखंड के 11 पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (आरयूपीपी) की मान्यता समाप्त कर दी है, क्योंकि इन दलों ने पिछले छह वर्षों में लोकसभा या विधानसभा के किसी भी चुनाव में भाग नहीं लिया था, जिसके साथ ही अब तक कुल 17 दलों को सूची से बाहर किया जा चुका है।
भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तराखंड के 11 पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (आरयूपीपी) की मान्यता समाप्त कर दी है, क्योंकि इन दलों ने पिछले छह वर्षों में लोकसभा या विधानसभा के किसी भी चुनाव में भाग नहीं लिया था।
भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तराखंड के 11 पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (आरयूपीपी) की मान्यता को समाप्त कर दिया है। जबकि इससे पहले नौ अगस्त को छह पंजीकृत राजनीतिक दलों को डिलेस्टेड किया जा चुका है। दो चरणों में अब तक कुल 17 राजनीतिक दलों को निर्वाचन आयोग अपनी सूची से बाहर कर चुका है।
शुक्रवार को भारत निर्वाचन आयोग ने यह आदेश जारी किया है। डीलिस्ट किए गए 11 दलों में वह दल शामिल हैं, जिन्होंने वर्ष 2019 से बीते छह वर्षों में लोकसभा एवं विधानसभा के एक भी चुनाव में प्रतिभाग नहीं किया है।
इनकी मान्यता रद्द की गई
भारत कौमी दल, भारत परिवार पार्टी हरिद्वार, भारतीय मूल निवासी समाज पार्टी देहरादून, भारतीय सम्राट सुभाष सेना हरिद्वार, भारतीय अन्तोदय पार्टी देहरादून, भारतीय ग्राम नगर विकास पार्टी देहरादून, गोरखा डेमोक्रेटिक फ्रन्ट देहरादून, पीपल्स पार्टी हरिद्वार, प्रजातन्त्र पार्टी ऑफ इंडिया नैनीताल, सुराज सेवा दल नैनीताल, उत्तराखंड जनशक्ति पार्टी देहरादून
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।