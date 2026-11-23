चुनाव में टिकट मिलेगा या नहीं? भाजपा विधायकों के काम का होगा हिसाब-किताब; 2027 में हैट्रिक पर नजर
भाजपा उत्तराखंड में हैट्रिक की कोशिश में है। इसके लिए रविवार को कार्यसमिति की अहम बैठक में राजनाथ सिंह भी पहुंचे। भाजपा विधायकों के काम का हिसाब-किताब होगा, जो तय करेगा कि टिकट मिलेगा या नहीं?
रविवार को भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति की विस्तारित बैठक में राजनाथ सिंह भी पहुंचे। उत्तराखंड में हैट्रिक के लिए चुनाव से पहले भाजपा विधायकों का रिपोर्ट कार्ड तैयार करेगी। पांच साल के कामकाज, क्षेत्र में सक्रियता और जनता के बीच स्वीकार्यता के आधार पर उनकी दावेदारी परखी जाएगी। बूथ स्तर से मिलने वाले फीडबैक के आधार पर विधायकों की टिकट की दावेदारी भी परखी जाएगी। कमजोर रिपोर्ट कार्ड वालों का टिकट कट सकता है और नए चेहरों को मौका मिल सकता है। पेश है हरिद्वार से सागर जोशी की रिपोर्ट...
एंटी इनकंबेंसी से निपटने की चुनौती
भाजपा के लिए लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के साथ मौजूदा विधायकों के प्रति संभावित नाराजगी से निपटना भी बड़ी चुनौती है। पार्टी यह जानना चाहती है कि पांच साल के कार्यकाल में विधायकों ने अपने क्षेत्रों में कितना काम कराया और स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए कितनी गंभीरता दिखाई। जिन क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं या आम लोगों की शिकायतें सामने आई हैं, वहां फीडबैक के जरिए असंतोष की वजह और उसकी गंभीरता समझने पर विशेष जोर रहेगा।
बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं से भी ली जाएगी राय
समीक्षा के लिए विस्तारक और प्रवासी प्रभारी संबंधित विधानसभा क्षेत्रों में जाकर बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। उनसे विधायकों के साथ संगठनात्मक तालमेल और नियमित संपर्क को लेकर जानकारी ली जाएगी। इसके अलावा स्थानीय नेताओं से भी अलग-अलग चर्चा होगी, ताकि विधायक की कार्यशैली और क्षेत्र में उनकी राजनीतिक स्थिति का आकलन किया जा सके। इस तरह फीडबैक केवल संगठन के पदाधिकारियों की राय तक सीमित नहीं रहेगा।
लोगों के बीच सक्रियता भी परखी जाएगी
विधायकों की समीक्षा में सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाने में उनकी भूमिका भी देखी जाएगी। इसमें सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने, क्षेत्र में विकास कार्यों को आगे बढ़ाने और स्थानीय समस्याओं को सरकार के समक्ष उठाने जैसे पहलुओं को शामिल किया जाएगा। पार्टी यह भी परखेगी कि सरकार की उपलब्धियों के बावजूद कहीं संबंधित विधायक की निष्क्रियता क्षेत्र में असंतोष की वजह तो नहीं बन रही है।
टिकट वितरण में नए चेहरों का विकल्प भी
2027 के चुनाव में टिकट वितरण भाजपा के लिए अहम चुनौती होगी। पार्टी के सामने मौजूदा विधायकों के अनुभव और राजनीतिक पकड़ को बनाए रखने के साथ एंटी इनकंबेंसी से निपटने का विकल्प भी रहेगा। ऐसे में क्षेत्रीय फीडबैक और पांच साल के प्रदर्शन के आधार पर मौजूदा विधायकों की दावेदारी पर फैसला लिए जाने की संभावना है। कमजोर प्रदर्शन या जनता में स्वीकार्यता की कमी नए चेहरों के लिए रास्ता खोल सकती है।
उपलब्धियों के सहारे विपक्ष पर प्रहार
भाजपा, डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों के सहारे विपक्ष की घेराबंदी को नाकाम करेगी। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में इस संदर्भ में राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया गया। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल की ओर से कार्य समिति में राजनीतिक प्रस्ताव पेश किया गया जिसे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत पार्टी के एक दर्जन नेताओं की ओर से अनुमोदन दिया गया। सांसद बंसल की ओर से पेश किए गए राजनीतिक प्रस्ताव में राज्य सरकार की उपलब्धियों को शामिल किया गया है।
उन्होंने कहा कि पिछले दस सालों में राज्य की त्रिवेंद्र रावत व पुष्कर सिंह धामी सरकार ने आम आदमी के विकास से जुड़े कई ऐतिहासिक कार्य किए हैं। दोनों ही सरकारों में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ काम किया गया और आईएएस अधिकारियों समेत 300 से अधिक अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। यही नहीं उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। राज्य में युवाओं को रोजगार के अवसर देने के साथ ही दो लाख लोगों से बात करके पलायन रोकने की नीति बनाई गई है। पूरे राज्य में रेल और एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने पर फोकस किया गया है। मौजूदा सरकार अभी तक 36 हजार से अधिक युवाओं को नौकरी दे चुकी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य तेजी से विकास कर रहा है।
विपक्ष पर अराजकता फैलाने का आरोप
नरेश बंसल की ओर से पेश राजनीतिक प्रस्ताव में विपक्ष पर अराजकता फैलाने, पड़ोसी देशों जैसी स्थिति पैदा करने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया। साथ ही विपक्ष पर झूठ के सहारे नैरेटिव खड़ा करने और भ्रम फैलाने का आरोप लगाया गया है। विपक्ष के इस नैरेटिव को राज्य सरकार के विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाकर विफल करने का संकल्प भी लिया गया है।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
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