उत्तराखंड में सूखी ठंड का कहर, कोहरे से ट्रेन-बसें प्रभावित; नए साल पर बर्फबारी का अलर्ट

संक्षेप: उत्तराखंड में बारिश न होने से सूखी ठंड और कोहरे का प्रकोप बढ़ गया है, जिससे यातायात सेवाओं पर बुरा असर पड़ा है; हालांकि मौसम विभाग ने नए साल पर ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई है।

बारिश और बर्फबारी न होने से इस समय उत्तराखंड सूखी ठंड की चपेट में है। घने कोहरे और शीतलहर से ठिठुरन बढ़ गई है। गुरुवार को चार शहरों में न्यूनतम तापमान पांच डिग्री से कम रहा। इनमें चकराता (03), टिहरी (4.6), रानीचौरी (4.3) और पिथौरागढ़ (4.0) शामिल हैं। वहीं, कोहरे ने ट्रेनों और बसों की रफ्तार भी धीमी कर दी है। वहीं, बारिश न होने से फसलें भी संकट में हैं।

कोहरे ने बढ़ाई रेल यात्रियों की परेशानी घने कोहरे और शीतलहर के चलते शुक्रवार को भी ट्रेनों का संचालन बुरी तरह से प्रभावित रहा। रेलवे ने लक्सर से गुजरने वाली कामाख्या-आनंद विहार टर्मिनल दिल्ली, वीकली एक्सप्रेस, जम्मूतवी-तिरुपति, हमसफर एक्सप्रेस ट्रेनें रद कर दी गईं। इसके अलावा अमृतसर-पूर्णिया कोर्ट-अमृतसर, जनसेवा एक्सप्रेस ट्रेनें दोनों ओर से रद रहीं। इसके साथ ही 11 ट्रेनें चार से 11 घंटे तक देरी से लक्सर स्टेशन पर आईं जबकि 12 ट्रेनें एक से तीन घंटे की देरी से पहुंची। वहीं, हावड़ा से आने वाली उपासना एक्सप्रेस शाम छह बजे की बजाय रात करीब 12 बजे देहरादून पहुंची। यह दून से रात 9:45 बजे रवाना होती है। इसे फिलहाल देर रात दो बजे के लिए रिशेडयूल किया गया है। इससे यात्रियों को खासी दिक्कतें उठानी पड़ी। मुरादाबाद मंडल के सीनियर डीसीएम आदित्य गुप्ता का कहना है कि कोहरे की वजह से कोई दुर्घटना ना हो, इसके लिए ट्रेनों को रोककर या कम स्पीड पर चलाना पड़ रहा है।

बस सेवाएं प्रभावित रोडवेज बसों के संचालन पर भी कोहरे का असर पड़ रहा है। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक बसें दिल्ली से दून एक घंटे देरी से पहुंच रही हैं। लखनऊ, कानपुर आगरा से चार घंटे, हल्द्वानी, टनकपुर से करीब दो घंटे देरी से पहुंच रही हैं। वहीं,पछुवादून में कोहरे के कारण देहरादून से कथियान जाने वाली रोडवेज की बस विकासनगर बाजार में निर्धारित समय से एक घंटा देरी तक खड़ी रही। उत्तरकाशी जाने वाली यात्री बसें भी अपने निर्धारित समय से करीब एक घंटा देरी से रवाना हुईं। विकासनगर-सहारनपुर रूट पर सुबह पांच बजे से बसों का संचालन शुरू हो जाता है, लेकिन शुक्रवार को सहारनपुर के लिए पहली बस आठ बजे चली।

नए साल पर बर्फबारी मौसम विज्ञान विभाग ने नए साल पर केदारनाथ-बदरीनाथ में बर्फबारी के आसार जताए हैं। 30-31 दिसंबर और एक जनवरी को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जिलों में हल्की बारिश-बर्फबारी संभव है। बर्फबारी 3500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हो सकती है।

और बढ़ेगी ठिठुरन राज्य में 27, 28 और 29 दिसंबर तक राज्य के सभी जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। हरिद्वार, नैनीताल, चंपावत, देहरादून, ऊधमसिंहनगर, पौड़ी के मैदानी क्षेत्रों में कहीं-कहीं घना कोहरा छाए रहने से शीत दिवस की स्थिति रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने इस लेकर यलो अलर्ट जारी किया है। सर्द हवाएं चलने से ठिठुरन और बढ़ेगी।

संकट में सेब सेब के लिए दिसंबर में बर्फबारी जरूरी है। ऐसा नहीं होने पर एक तो जरूरी नमी नहीं मिल पाएगी और सेब सहित दूसरे फलों पर भी समय से पहले फूल आने से पैदावर खराब होने की संभावना बढ़ जाएगी। इसका असर सीधे तौर पर उत्पादन पर पड़ेगा।