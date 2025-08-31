Uttarakhand Disaster Jyotirmath Malari Highway Bridge Washed Out Near China Border Landslide Closes Badrinath उत्तराखंड: चीन सीमा के पास मलारी हाईवे पर पुल बहा, भूस्खलन से बदरीनाथ मार्ग भी बंद, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
उत्तराखंड: चीन सीमा के पास मलारी हाईवे पर पुल बहा, भूस्खलन से बदरीनाथ मार्ग भी बंद

ज्योतिर्मठ-मलारी हाईवे चीन सीमा से काफी करीब है। भूस्खलन और भारी बारिश से बदरीनाथ नेशनल हाईवे भी दो जगह बंद है।

Gaurav Kala गोपेश्वर, पीटीआईSun, 31 Aug 2025 11:25 AM
उत्तराखंड के चमोली जिले में ज्योतिर्मठ-मलारी हाईवे पर एक मोटर योग्य पुल रविवार तड़के भारी बारिश के कारण बह गया। इस हादसे से नीती घाटी के सीमा क्षेत्र में स्थित दर्जनों गांव सड़क संपर्क से कट गए हैं। यह इलाका चीन सीमा से काफी करीब है। भूस्खलन और भारी बारिश से बदरीनाथ नेशनल हाईवे भी दो जगह बंद है।

जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, ऊपरी क्षेत्रों में लगातार बारिश के कारण टमक नाले में पानी का बहाव बढ़ गया और सुबह लगभग 2 बजे पुल क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। यह क्षेत्र धौलिगंगा नदी के किनारे स्थित है, जो अलकनंदा नदी की सहायक नदी है।

इस बीच, चमोली और ज्योतिर्मठ के बीच बदरीनाथ नेशनल हाईवे पर भी दो स्थानों भणिर्पानी और पागलनाला पर मलबा जमा होने के कारण मार्ग बंद है। जिला प्रशासन ने बताया कि मलबा हटाने के लिए मशीनों के माध्यम से कार्य जारी है, ताकि मार्ग पर यातायात बहाल किया जा सके।

इसके अलावा, केदारनाथ को चमोली से जोड़ने वाली कुंड-चमोली नेशनल हाईवे भी बैरागना के पास भूस्खलन के कारण बंद है। प्रशासन की टीम इसे खोलने के प्रयास में लगी हुई है।

