उत्तराखंड के DGP का ऐलान, विक्रम के हत्यारों पर 1-1 लाख का इनाम
देहरादून के सिल्वर सिटी मॉल में हुई विक्रम शर्मा की हत्या में फरार चल रहे झारखंड के छह आरोपियों पर अपर पुलिस महानिदेशक (DGP) वी मुरुगेशन ने एक-एक लाख का इनाम घोषित किया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की अलग-अलग टीमें दूसरे राज्यों में दबिश दे रही हैं।
देहरादून के सिल्वर सिटी मॉल में हुई विक्रम शर्मा की हत्या में फरार चल रहे झारखंड के छह आरोपियों पर अपर पुलिस महानिदेशक (DGP) वी मुरुगेशन ने एक-एक लाख का इनाम घोषित किया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की अलग-अलग टीमें दूसरे राज्यों में दबिश दे रही हैं।
13 फरवरी को सिल्वर सिटी मॉल में जमशेदपुर के हिस्ट्रीशीटर रहे विक्रम शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वारदात के बाद डालनवाला थाने में हत्या समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज हुआ। पुलिस ने 19 फरवरी को जमशेदपुर से राजकुमार और 23 फरवरी को ग्रेटर नोएडा से अक्षत ठाकुर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। दोनों आरोपियों से हुई पूछताछ और सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर इस हत्याकांड में छह अन्य बदमाशों की भूमिका सामने आई थी। इसके बाद से ही पुलिस इनकी तलाश में छापेमारी कर रही है। एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल ने बताया कि आरोपियों के फरार चलने के कारण पुलिस ने न्यायालय से सभी छह आरोपियों के विरुद्ध गैर जमानती वारंट प्राप्त किए। पिछले दिनों मुख्यालय को इनाम बढ़ाने की रिपोर्ट भेजी गई थी।
इनामी आरोपी, जिनकी तलाश
● अंकित वर्मा निवासी थाना रोड टंगरा टोली, लोहरदगा
● आशुतोष कुमार सिंह निवासी मकान नंबर 65, आरपी पटेल स्कूल रोड, जमशेदपुर
● विशाल सिंह निवासी गाढ़ाबासा बागबेड़ा
● आकाश कुमार प्रसाद निवासी बजरंग टेकरी, बागबेड़ा
● यशराज निवासी गाढ़ाबासा, बागबेड़ा
● जितेन्द्र साहु निवासी उलीडीह टैंक रोड
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
राजनीतिक पत्रकारिता में आजम
आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।
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