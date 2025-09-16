जन्मदिन वाले दिन बुलडोजर से आपदा प्रभावित इलाके में पहुंचे CM धामी, खुद लीड कर रहे रेस्क्यू

उत्तराखंड के देहरादून में बादल फटने से कई इलाकों में भयंकर तबाही मची है, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद जेसीबी पर सवार होकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने पहुंचे और राहत कार्यों का निरीक्षण किया।

उत्तराखंड के देहरादून में बादल फटने से कई इलाकों में भयकंर तबाही मची है। इस बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद आपदा प्रभावित इलाकों में पहुंचे हैं। आज उनका जन्मदिन है, लेकिन वो आपदा की तबाही से जूझ रहे इलाकों में स्थिति का निरीक्षण कपने पहुंचे हैं। वो JCB मशीन के जरिए इलाके में पहुंचे और खुद रेस्क्यू ऑपरेशन की कमान संभाली। ग्रे सूट पहने धामी जी JCB के केबिन में चढ़े नजर आए, जहां वे मलबा हटाने और राहत कार्यों का जायजा लेते दिखे।

बुलडोजर पर सवार होकर पहुंचे दुर्गम इलाकों में भारी बारिश के कारण सड़कें टूट चुकी हैं, घर जलमग्न हो गए हैं और लोग फंस गए हैं। ऐसी स्थिति में सामान्य वाहनों से पहुंचना मुश्किल था, लेकिन सीएम धामी ने जेसीबी का सहारा लिया। वे मशीन चलाते हुए क्षतिग्रस्त सड़कों, पुलों और जलभराव वाले इलाकों का दौरा किया। अधिकारियों को तुरंत राहत शिविर लगाने, भोजन-पानी और दवाओं की व्यवस्था करने के सख्त निर्देश दिए।

सहस्रधारा में उफनते नाले ने बाजार को निगला सुबह से हो रही मूसलाधार बारिश ने सहस्रधारा नाले को उफान पर ला दिया। रात करीब 10 बजे बादल फटने जैसी घटना से मलबा बाजार क्षेत्र में घुस आया, जिससे कई दुकानें और होटल बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। स्थानीय निवासी ने बताया कि गांव की सड़कें ध्वस्त हो चुकी हैं और मलबे के नीचे 4-5 लोग दबे होने की आशंका है। मुख्यमंत्री ने इसकी जानकारी लेते हुए जिला प्रशासन, एसडीआरएफ और पुलिस को तुरंत बचाव अभियान तेज करने के निर्देश दिए। धामी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि वे स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में हैं और स्थिति पर नजर रखे हुए हैं।

मालदेवता में 100 मीटर सड़क बह गई, केसरवाला क्षेत्र में भारी तबाही मुख्यमंत्री ने केसरवाला और मालदेवता इलाकों का भी जायजा लिया, जहां सहस्रधारा क्षेत्र की तेज धारा से रायपुर के मालदेवता में 100 मीटर लंबी सड़क पूरी तरह बह गई। घरों और सरकारी संपत्तियों को व्यापक नुकसान पहुंचा है, आजीविका प्रभावित हुई है। कई जगहों पर संपर्क टूट गया और नदियों का जलस्तर चढ़ आया। धामी ने पत्रकारों से कहा कि सभी विभाग युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फोन पर स्थिति की जानकारी ली और हर मदद का भरोसा दिलाया।