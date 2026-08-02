उत्तराखंड के डेटा सेंटर पर फिर साइबर अटैक, सीएम हेल्पलाइन पर 15 घंटे लगा रहा ‘ताला’
जिस वायरस से उत्तराखंड के डेटाबेस सेंटर पर अटैक किया गया, उसकी पहचान रशियन में मैलवेयर के रूप में की गई है। इसकी वजह से करीब पंद्रह घंटे तक अफरातफरी की स्थिति रही।
उत्तराखंड के सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी (आईटीडीए) के स्टेट डेटा सेंटर में एक बार फिर साइबर अटैक हुआ है। शुक्रवार देर रात हुए इस हमले के बाद 20 से अधिक सरकारी वेबसाइट ने काम करना बंद कर दिया। डेटा सेंटर पर अटैक करने वाले वायरस की पहचान रशियन मैलवेयर के रूप में की गई। इसकी वजह से करीब पंद्रह घंटे तक अफरातफरी की स्थिति रही। शनिवार देर शाम आईटीडीए ने दावा किया कि फिलहाल खतरे को टाल दिया गया है, सभी वेबसाइट अब सुचारू रूप से चल रही हैं। हालांकि अभी नुकसान का आकलन किया जा रहा है।
शनिवार को सरकारी दफ्तरों के खुलते ही जब कई विभागों की वेबसाइटें नहीं खुलीं तो छानबीन शुरू हुई। पता चला कि स्टेट डेटा सेंटर पर एक बार फिर साइबर अटैक हुआ है। ऐहतियाती कदम उठाते हुए आईटीटीए ने मैलवेयर के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए डेटा सेंटर के सर्वर को तुरंत डाउन कर दिया। इसके बाद स्कैनिंग का काम शुरू किया गया।
विभागीय सूत्रों के अनुसार, इस हमले में कितना नुकसान हुआ है, इसका पता डीप स्कैनिंग के बाद दो-तीन दिन में ही चल पाएगा। इससे पूर्व डेटा सेंटर की सभी एप्लीकेशन को फिर से कोड करना पड़ेगा। इस बीच कहीं डेटा तो चोरी नहीं हुआ, इसका भी पता लगाया जाएगा। बता दें कि इससे पहले स्टेट डेटा सेंटर पर चार अक्तूबर 2024 को एक बड़ा मैलवेयर- रैनसमवेयर साइबर अटैक हुआ था, जिससे मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, ई-ऑफिस और 180 से अधिक सरकारी वेबसाइटें अस्थायी रूप से ठप हो गईं थी। इसी साल जनवरी में भी डेटा सेंटर पर एक कम असर वाला साइबर हमला किया गया था। उस दौरान 10 से अधिक सरकारी वेबसाइट ने काम करना बंद कर दिया था।
उत्तराखंड के सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी (आईटीडीए) के स्टेट डेटा सेंटर में एक बार फिर हुए मैलवेयर अटैक ने सरकार की साइबर सुरक्षा संबंधी तैयारियों की पोल खोलकर रख दी है।g
खतरनाक होता है रशियन मैलवेयर, सतर्कता ही बचाव
वेबसाइटों पर जिस रशियन मैलवेयर के हमले की बात सामने आ रही है, वह काफी खतरनाक है। इससे निपटने का उपाय सिर्फ बचाव ही है। आईटी क्षेत्र के जानकारों के मुताबिक, मैलवेयर का अर्थ ऐसा प्रोग्राम या कोड है जिसे कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क या डेटा को नुकसान पहुंचाने, बाधित करने या चोरी के उद्देश्य से बनाया गया है। रशियन मैलवेयर का तात्पर्य सीधे तौर पर रूस से जुड़े हैकरों के बनाए गए ऐसे खतरनाक सॉफ्टवेयर से है। मैलवेयर वायरस, वर्म्स, ट्रोजन, रैनसमवेयर, स्पाइवेयर, एडवेयर या रूटकिट्स के रूप में प्रयोग होते हैं और साइबर अपराधी इन सभी का इस्तेमाल वित्तीय लाभ, रणनीतिक फायदे या सिर्फ व्यवधान पैदा करने के लिए करते हैं।
कई विभागों की वेबसाइटों पर हैं पुरानी सूचनाएं
कई विभागों के प्रमुख पृष्ठों पर पुरानी नीतियां, फैसलों की पुरानी सूचियां और पुराने शासनादेश प्रदर्शित होते हैं। पूर्व में स्टेट डेटा सेंटर पर हुए साइबर हमलों के कारण कई महत्वपूर्ण पोर्टल ठप हो चुके हैं और उनकी रिकवरी चरणबद्ध तरीके से धीमी गति से होती है। दरअसल, विभागों की ओर से नियमित रूप से ‘वेब इंफॉर्मेशन मैनेजर’ की नियुक्ति नहीं करने के कारण यह समस्या सामने आ रही है। पिछले साल स्टेट डेटा सेंटर पर खतरनाक वायरस के हमले के बाद तमाम विभागों की वेबसाइट का सुरक्षा ऑडिट करने के साथ अपग्रेडेशन के निर्देश दिए गए थे।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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