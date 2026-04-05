ऋषिकेश में महिला से कई साल तक दरिंदगी; 3 प्रॉपर्टी डीलरों पर केस, चौंकाने वाले खुलासे
ऋषिकेश पुलिस ने एक यौन शोषण और ब्लैकमेलिंग गिरोह का पर्दाफाश करते हुए तीन प्रॉपर्टी डीलरों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपी एक महिला को तस्वीरें वायरल करने की धमकी देकर वर्षों तक उसका दुष्कर्म करते रहे।
उत्तराखंड के ऋषिकेश में पुलिस ने एक यौन शोषण और ब्लैकमेलिंग सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। एक महिला की शिकायत पर 3 प्रॉपर्टी डीलरों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपियों ने साल 2021 से महिला को डरा-धमकाकर और नशीले पदार्थ देकर कई बार दुष्कर्म किया। आरोपियों ने महिला की आपत्तिजनक तस्वीरों का फायदा उठाकर उसे जाल में फंसाया और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दो अन्य की तलाश जारी है।
पुलिस की ओर से साझा की गई जानकारी मुताबिक, पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया है कि 2021 से ही आरोपियों की ओर से उसको लगातार डराया धमकाया जाता रहा। आरोपी ब्लैकमेल कर अलग-अलग होटलों और फार्महाउसों में उसे ले गए और ले जाकर दुष्कर्म किया। पीड़िता का कहना है कि आरोपियों ने महिला की पारिवारिक स्थिति और उसके पिता की गंभीर बीमारी का फायदा उठाते हुए उसे ब्लैकमेल करना जारी रखा।
आपत्तिजनक तस्वीरें लेकर किया ब्लैकमेल
पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने महिला को पहले विश्वास में लिया। इसके बाद उसको डराया धमकाया गया। यही नहीं आरोपियों ने पीड़िता की आपत्तिजनक तस्वीरें भी ले लीं। इसके जरिए उसे अपने जाल में फंसा लिया। कई बार उसे नशीला पदार्थ देकर बेहोशी की हालत में दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। विरोध करने पर आरोपियों की ओर से महिला और उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकियां दी जाती थीं।
पीड़िता के पति की भूमिका भी संदिग्ध
पुलिस सूत्रों ने यह भी बताया कि मामले में पीड़िता के पति की भूमिका भी संदिग्ध है। पीड़िता ने अपने पति पर भी आरोप लगाया है कि उसने कई बार उसकी शिकायतों को नजरअंदाज किया। पुलिस इस एंगल पर भी जांच कर रही है कि कहीं पूरे नेटवर्क में और लोग तो शामिल नहीं हैं। पुलिस ने अपनी जांच में पाया है कि यह कोई एक-दो घटनाओं का मामला नहीं है। पुलिस को शक है कि यह लंबे समय से चल रहा सुनियोजित शोषण का मामला हो सकता है।
नेटवर्क में सामने आ सकते हैं बड़े नाम
पुलिस का कहना है कि इस नेटवर्क में बड़े नाम भी शामिल हो सकते हैं। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ भादस की धारा 376 (दुष्कर्म), 342 (गलत तरीके से बंधक बनाना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मुकदमा दर्ज किया है। एक आरोपी कुशाग्र शर्मा उर्फ रोमी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अन्य फरार आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है। चूंकि मामला बेहद गंभीर है। इस वजह से हर पहलू की गहन जांच की जा रही है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
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