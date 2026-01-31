Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़uttarakhand corbett rajaji tiger elephant population growth man animal conflict
बाघ-हाथियों की बढ़ती आबादी के आगे छोटे पड़ रहे जंगल, रिहायशी इलाकों की ओर आ रहे जानवर

बाघ-हाथियों की बढ़ती आबादी के आगे छोटे पड़ रहे जंगल, रिहायशी इलाकों की ओर आ रहे जानवर

संक्षेप:

उत्तराखंड के कार्बेट और राजाजी पार्क में बाघों और हाथियों की संख्या क्षमता से अधिक होने के कारण वन्यजीव नए ठिकानों की तलाश में रिहायशी इलाकों की ओर रुख कर रहे हैं, जिससे संघर्ष का खतरा बढ़ गया है।

Jan 31, 2026 06:46 am ISTAnubhav Shakya हिन्दुस्तान, ओमप्रकाश सती। देहरादून
share Share
Follow Us on

उत्तराखंड के कार्बेट नेशनल पार्क और राजाजी टाइगर रिजर्व के जंगल बाघ और हाथियों की बढ़ती आबादी के सामने छोटे पड़ रहे हैं। वर्ष 2000 में जितने क्षेत्र में एक बाघ रहता था आज वहां 14 से 17 बाघ हैं। ऐसे में बाघ अब नए ठिकाने खोज रहे हैं। वहीं,राजाजी पार्क में हाथियों की संख्या भी करीब तीन गुना बढ़ गई है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

विशेषज्ञ इसे वन्यजीवों के संरक्षण की अनोखी मिसाल तो मानते हैं लेकिन मानव-वन्यजीव संघर्ष बढ़ने के खतरे को लेकर चिंतित भी हैं। नए ठिकानों की तलाश में अल्मोड़ा, पौड़ी जैसे पहाड़ी जिलों में भी बाघों की मौजूदगी मिल रही है। वन विभाग के आंकड़ों के अनुसार 25 सालों में राज्य में बाघों की संख्या 166 से बढ़कर 560 पहुंच गई है। इसमें से 260 बाघ कार्बेट और 54 राजाजी पार्क और बाकी अन्य वन क्षेत्रों में हैं।

60 वर्ग किमी है एक बाघ का दायरा

वन्यजीव विशेषज्ञ दीप रजवार बताते हैं कि एक बाघ 60 वर्ग किमी के दायरे में रहता है और बाघिन 15 से 30 वर्ग किमी में। इस हिसाब से कार्बेट में 150 से 175 बाघ होने चाहिए लेकिन यहां 260 बाघ रह रहे हैं। हालांकि, अभी इसका सटीक अध्ययन आना बाकी है। ठीक इसी तरह राजाजी पार्क के पश्चिमी भाग में वर्तमान में बाघों की संख्या करीब 54 हो गई है। यहां की धारण क्षमता करीब 50 है।

राजाजी पार्क में 135 से 450 हुए हाथी

राजाजी पार्क में हाथियों की संख्या करीब तीन गुना हो गई है। कभी यहां 135 हाथी थे। अब यह संख्या करीब 450 हो गई है। इस कारण अब वहां हाथियों के लिए भी जगह नहीं बची है। सूत्रों का कहना है कि राजाजी पार्क में 300 हाथियों की ही क्षमता है।

एपीसीसीएफ वाइल्डलाइफ डा. विवेक पांडे ने बताया कि राज्य में बाघों की संख्या में 166 से 560 पहुंच गई है। चिंताजनक बात है कि सौ वर्ग किमी में करीब 14 से 17 तक बाघ हो गए हैं। कभी इतने क्षेत्र में एक ही बाघ रहता था। हमें जंगलों की धारण क्षमता का आकलन करना होगा। इसके लिए विशेषज्ञ संस्थानों की मदद लेनी होगी।

ये भी पढ़ें:उत्तराखंड में दिल्ली से लौटकर एक मंच पर दिखे कांग्रेसी, राहुल की नसीहत का असर
ये भी पढ़ें:उत्तराखंड: गला रेतकर चचेरी बहन की हत्या, चेहरा पत्थर से कुचला; पहले बनाया प्लान

रेस्क्यू सेंटरों में भी करीब दोगुने हुए वन्यजीव

राज्य में वन्यजीवों के लिए बने रेस्क्यू सेंटर भी फुल हो चुके हैं। चिड़ियापुर हरिद्वार में बने रेस्क्यू सेंटर में 23 गुलदार हैं जबकि इसकी क्षमता नौ से दस की थी। इसी तरह ढेला कार्बेट में बने सेंटर में 14 वन्यजीव हैं जबकि क्षमता 10 की थी। रानीपुर हल्द्वानी के रेस्क्यू सेंटर में पांच गुलदार हैं जबकि क्षमता पांच की ही है। अल्मोड़ा का भी रेस्क्यू सेंटर फुल है।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Uttarakhand News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।