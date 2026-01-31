बाघ-हाथियों की बढ़ती आबादी के आगे छोटे पड़ रहे जंगल, रिहायशी इलाकों की ओर आ रहे जानवर

संक्षेप: उत्तराखंड के कार्बेट और राजाजी पार्क में बाघों और हाथियों की संख्या क्षमता से अधिक होने के कारण वन्यजीव नए ठिकानों की तलाश में रिहायशी इलाकों की ओर रुख कर रहे हैं, जिससे संघर्ष का खतरा बढ़ गया है।

उत्तराखंड के कार्बेट नेशनल पार्क और राजाजी टाइगर रिजर्व के जंगल बाघ और हाथियों की बढ़ती आबादी के सामने छोटे पड़ रहे हैं। वर्ष 2000 में जितने क्षेत्र में एक बाघ रहता था आज वहां 14 से 17 बाघ हैं। ऐसे में बाघ अब नए ठिकाने खोज रहे हैं। वहीं,राजाजी पार्क में हाथियों की संख्या भी करीब तीन गुना बढ़ गई है।

विशेषज्ञ इसे वन्यजीवों के संरक्षण की अनोखी मिसाल तो मानते हैं लेकिन मानव-वन्यजीव संघर्ष बढ़ने के खतरे को लेकर चिंतित भी हैं। नए ठिकानों की तलाश में अल्मोड़ा, पौड़ी जैसे पहाड़ी जिलों में भी बाघों की मौजूदगी मिल रही है। वन विभाग के आंकड़ों के अनुसार 25 सालों में राज्य में बाघों की संख्या 166 से बढ़कर 560 पहुंच गई है। इसमें से 260 बाघ कार्बेट और 54 राजाजी पार्क और बाकी अन्य वन क्षेत्रों में हैं।

60 वर्ग किमी है एक बाघ का दायरा वन्यजीव विशेषज्ञ दीप रजवार बताते हैं कि एक बाघ 60 वर्ग किमी के दायरे में रहता है और बाघिन 15 से 30 वर्ग किमी में। इस हिसाब से कार्बेट में 150 से 175 बाघ होने चाहिए लेकिन यहां 260 बाघ रह रहे हैं। हालांकि, अभी इसका सटीक अध्ययन आना बाकी है। ठीक इसी तरह राजाजी पार्क के पश्चिमी भाग में वर्तमान में बाघों की संख्या करीब 54 हो गई है। यहां की धारण क्षमता करीब 50 है।

राजाजी पार्क में 135 से 450 हुए हाथी राजाजी पार्क में हाथियों की संख्या करीब तीन गुना हो गई है। कभी यहां 135 हाथी थे। अब यह संख्या करीब 450 हो गई है। इस कारण अब वहां हाथियों के लिए भी जगह नहीं बची है। सूत्रों का कहना है कि राजाजी पार्क में 300 हाथियों की ही क्षमता है।

एपीसीसीएफ वाइल्डलाइफ डा. विवेक पांडे ने बताया कि राज्य में बाघों की संख्या में 166 से 560 पहुंच गई है। चिंताजनक बात है कि सौ वर्ग किमी में करीब 14 से 17 तक बाघ हो गए हैं। कभी इतने क्षेत्र में एक ही बाघ रहता था। हमें जंगलों की धारण क्षमता का आकलन करना होगा। इसके लिए विशेषज्ञ संस्थानों की मदद लेनी होगी।