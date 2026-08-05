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CJP के प्रदर्शन में भाग लेने वाले उत्तराखंड के कॉन्स्टेबल पर गिरी गाज, नौकरी से निकाले गए

By Subodh Kumar Mishra
एएनआई, पिथौरागढ़
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नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध-प्रदर्शन में हिस्सा लेने वाले उत्तराखंड के कॉन्स्टेबल को नौकरी से निकाल दिया गया है। विभागीय जांच में उन्हें गंभीर कदाचार और सेवा नियमों के उल्लंघन का दोषी पाया गया। उन्हें 20 जुलाई को ही सस्पेंड कर दिया गया था।

अभिजीत दीपके के साथ कॉन्स्टेबल शेर सिंह।
अभिजीत दीपके के साथ कॉन्स्टेबल शेर सिंह।

नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध-प्रदर्शन में हिस्सा लेने वाले उत्तराखंड के कॉन्स्टेबल को बहुत भारी पड़ गया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में तैनात कॉन्स्टेबल शेर सिंह को नौकरी से निकाल दिया गया है। एक विभागीय जांच में उन्हें गंभीर कदाचार और सेवा नियमों के उल्लंघन का दोषी पाया गया। पिथौरागढ़ के पुलिस अधीक्षक अक्षय प्रह्लाद कोंडे ने एएनआई से फोन पर बातचीत में पुष्टि की कि उत्तराखंड पुलिस अधिनियम, 2007 के तहत कॉन्स्टेबल शेर सिंह पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई। उन्हें तत्काल प्रभाव से नौकरी से निकाल दिया गया।

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पुलिस अधीक्षक ने फोन पर कहा कि विभागीय जांच, आधिकारिक रिकॉर्ड की समीक्षा और संबंधित निष्कर्षों से यह साबित हुआ कि कॉन्स्टेबल का आचरण गंभीर कदाचार की श्रेणी में आता है। उन्होंने उत्तराखंड सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 2002 का उल्लंघन किया है। उन्होंने आगे कहा कि अनुशासन बनाए रखने और पुलिस बल में जनता का भरोसा कायम रखने के लिए यह सख्त कार्रवाई की गई। एसपी ने जोर देकर कहा कि उत्तराखंड पुलिस अनुशासनहीनता, दुर्व्यवहार और सर्विस नियमों के उल्लंघन के मामले में जीरो-टॉलरेंस की नीति अपनाती है।

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कांस्टेबल शेर सिंह तब चर्चा में आए जब उनका एक वीडियो वायरल हुआ। इसमें वह नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के मंच से लोगों को संबोधित करते हुए अपना इस्तीफा दे रहे थे और राज्य की भर्ती परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे थे। अपने भाषण के दौरान सिंह ने दावा किया कि उत्तराखंड पटवारी भर्ती परीक्षा के प्रश्न-पत्र किराने की दुकानों पर बेचे जा रहे थे। उनकी सर्विस की स्थिति के बारे में साफ करते हुए उत्तराखंड पुलिस ने बताया कि सिंह को 28 जून से बिना अनुमति के सरकारी ड्यूटी से गैर-हाजिर रहने के कारण 20 जुलाई को ही सस्पेंड कर दिया गया था। अधिकारियों ने यह भी बताया कि सिंह का नाम पिछले साल हरिद्वार में जमीन हड़पने के एक कथित मामले में दर्ज एफआईआर में भी शामिल है।

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Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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