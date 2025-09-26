uttarakhand cooperative department 279 cadre secretary recruitment soon transparency उत्तराखंड वालों के लिए अच्छी खबर! कैडर सचिव के 279 पदों पर होगी भर्ती, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़uttarakhand cooperative department 279 cadre secretary recruitment soon transparency

उत्तराखंड वालों के लिए अच्छी खबर! कैडर सचिव के 279 पदों पर होगी भर्ती

सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने विधानसभा में सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान लम्बे समय से खाली पड़े 279 कैडर सचिवों की भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने के निर्देश दिए हैं, जिससे प्राथमिक सहकारी समितियों में काम में तेजी आने के साथ पारदर्शिता और मजबूती सुनिश्चित होगी।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, देहरादूनFri, 26 Sep 2025 05:56 AM
share Share
Follow Us on
उत्तराखंड वालों के लिए अच्छी खबर! कैडर सचिव के 279 पदों पर होगी भर्ती

सहकारिता विभाग की सहकारी समितियों में 279 कैडर सचिवों की भर्ती की जाएगी। गुरुवार को विधानसभा में सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक में सहकारिता मंत्री डा. धन सिंह रावत ने जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू किए जाने के निर्देश दिए।

सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि सहकारी समितियों में लम्बे समय से खाली पड़े 279 कैडर सचिवों की जल्द भर्ती की जाएगी। रूद्रप्रयाग में 18, पिथौरागढ़ 24, टिहरी 46, पौड़ी 44, चम्पावत एक, उत्तरकाशी दो, ऊधमसिंह नगर 27, हरिद्वार 21, नैनीताल23, अल्मोड़ा 23, चमोली 25, देहरादून में 25 कैडर सचिवों की भर्ती होगी। कैडर सचिवों की नियुक्ति से प्राथमिक सहकारी समितियों में पारदर्शिता के साथ काम होंगे। समितियां आर्थिक रूप से भी मजबूत होंगी। सहकारी समितियों के कार्यों में तेजी अएगी। इससे अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को सीधा लाभ मिलेगा।

सहकारिता मंत्री ने कहा कि अन्तरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष में तीन अक्तूबर से 31 दिसम्बर तक प्रदेश भर में विशेष थीम पर आधारित सहकारी मेलों का आयोजन होगा। कहा कि आवास संघ के सभी निर्माण कार्यों को पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ समय पर पूरा किया जाए। डीएम यूएसनगर को काशीपुर में बनाए जा रहे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के निर्माण में भूमि संबंधी प्रकरण का जल्द निस्तारण करने के निर्देश दिए।बैठक में सचिव सहकारिता बीवीआरसी पुरुषोत्तम, निबंधक सहकारिता डॉ मेहरबान सिंह बिष्ट, अपर निबंधक इरा उप्रेती, महाप्रबंधक आवास संघ समुन कुमार, विजय, अधिशासी अभियंता मोहसीन अली, रोहित रस्तोगी, सरिता पासी, अंकित जोशी आदि मौजूद रहे।

Uttarakhand News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।