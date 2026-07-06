Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

उत्तराखंड कांग्रेस का बड़ा ऐक्शन: 3 बड़े नेताओं को पार्टी से निकाला, गंभीर आरोप लगे

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
Follow us on Google News
share

बीते 30 जून को पिथौरागढ़ में कांग्रेस की बड़ी बैठक के दौरान मंच पर की की गई अनुशासनहीनता के बाद तीन नेताओं पर बड़ा ऐक्शन हुआ है। तीनों को पार्टी से निकाल दिया गया है।

उत्तराखंड कांग्रेस का बड़ा ऐक्शन: 3 बड़े नेताओं को पार्टी से निकाला, गंभीर आरोप लगे

उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी ने अनुशासनहीनता के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पिथौरागढ़ के तीन प्रमुख नेताओं को छह वर्ष के लिए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया है। इन पर गंभीर आरोप लगे हैं।

दरअसल, पिथौरागढ़ में पिछले दिनों कांग्रेस की परिवर्तन संकल्प बैठक के दौरान एक वीडियो वायरल हुआ था। उसमें विधायक महिला नेता की बातों से गुस्सा हो गए थे और बैठक का बहिष्कार करते हुए अपने समर्थकों संग निकल गए। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल भी मौजूद थे।

ये भी पढ़ें:बदरीनाथ में चंदा चोरी: सोने की प्लेटों का रंग उतरा और QR कोड समेत सभी विवाद

30 जून को हुआ था बवाल

प्रदेश कांग्रेस महामंत्री (संगठन) राजेन्द्र सिंह भंडारी की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार, पूर्व जिलाध्यक्ष महेन्द्र लुंठी, पूर्व महिला जिलाध्यक्ष भावना नगरकोटी और दीपक लुंठी पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने का आरोप है। यह कार्रवाई 30 जून को पिथौरागढ़ विधानसभा क्षेत्र में आयोजित ‘परिवर्तन संकल्प सम्मेलन’ के दौरान मंच पर की गई अनुशासनहीनता के बाद की गई है। पार्टी नेतृत्व का आरोप है कि कार्यक्रम के दौरान इन नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में अपने सहयोगियों के साथ मिलकर व्यवधान उत्पन्न किया, जिससे संगठन की छवि धूमिल हुई। प्रदेश महामंत्री राजेन्द्र सिंह भंडारी ने बताया कि पार्टी ने पहले तीनों को कारण बताओ नोटिस जारी किया थाा। राष्ट्रीय नेतृत्व से परामर्श के बाद, तीनों नेताओं को छह वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया गया है।

ये भी पढ़ें:धनगढ़ी पुल का तोहफा, चारधाम तक सफर आसान; ₹1100 करोड़ से सुधरेंगी सड़कें

कांग्रेस ने जिला और महानगर की नई टीमों का किया ऐलान

देहरादून। उत्तराखंड कांग्रेस ने रविवार को बहुप्रतीक्षित विभिन्न जिलों और महानगरों के लिए नई कार्यकारिणी घोषित कर दी है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से अनुमोदन के बाद 27 सांगठनिक जिलों में से 23 जिलों में पदाधिकारी नियुक्त कर दिए गए हैं।

नई टीमों में ये नाम शामिल

घोषित कार्यकारिणियों में पुरोला, उत्तरकाशी, चमोली, कोटद्वार (ग्रामीण एवं महानगर), पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, हरिद्वार (महानगर एवं ग्रामीण), रुड़की (महानगर एवं ग्रामीण), देहरादून महानगर, पछुवादून देहरादून, महानगर रुद्रपुर, काशीपुर महानगर, ऊधमसिंहनगर, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, डीडीहाट और चंपावत को शामिल किया गया है। कार्यकारिणी में जिला उपाध्यक्ष, महामंत्री, सचिव, कोषाध्यक्ष, प्रवक्ता, मीडिया प्रभारी और सोशल मीडिया प्रभारी बनाए गए।

प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने नए पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह टीम विधानसभा चुनावों की तैयारियों को जमीनी स्तर पर गति देने में अहम भूमिका निभाएगी।

ये भी पढ़ें:नशा करने से रोकने पर मां को मार दी गोली, खून से लथपथ मां को खुद एम्स पहुंचाया

वेणुगोपाल नौ को उत्तराखंड आएंगे

देहरादून। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव (संगठन) व सांसद केसी वेणुगोपाल नौ जुलाई से दो दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर देहरादून पहुंच रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस मीडिया चेयरमैन राजीव महर्षि ने यह जानकारी देते हुए बताया कि वेणुगोपाल का यह दौरा संगठन की मजबूती और आगामी राजनीतिक रणनीति के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण है।

वेणुगोपाल नौ जुलाई को दोपहर 12 बजे से बैठकों का सिलसिला शुरू करेंगे। वे प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, सीडब्ल्यूसी सदस्यों संग चर्चा करेंगे।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।


पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन

और पढ़ें
Uttarakhand News Congress News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।