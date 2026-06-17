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उत्तराखंड कांग्रेस में सांगठनिक सुस्ती कायम, गणेश गोदियाल को अब तक नहीं मिल सकी नई टीम

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, देहरादून, विनोद मुसान
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उत्तराखंड में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन अब तक अब तक पार्टी की कार्यकारिणी का कुछ अता-पता नहीं है। गणेश गोदियाल को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बने अब 7 महीने हो गए हैं। कार्यकर्ताओं का मानना है कि अगर जल्द टीम घोषित नहीं हुई, तो चुनाव में चुनौतियों का सामना करना मुश्किल होगा।

उत्तराखंड कांग्रेस में सांगठनिक सुस्ती कायम, गणेश गोदियाल को अब तक नहीं मिल सकी नई टीम

उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस में सांगठनिक सुस्ती बरकरार है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल की नियुक्ति के करीब सात माह बाद भी कार्यकारिणी ‘श्रीगणेश’ से आग नहीं बढ़ पाई है।

सेनापति गणेश गोदियाल को कार्यकारिणी न मिलने से संगठन रफ्तार नहीं पकड़ पा रहा है। इस बीच, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के 17 जून से दो दिवसीय देहरादून दौरे पर सभी निगाहें टिकी हैं। माना जा रहा है कि इस दौरान नई टीम का ऐलान हो सकता है।

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कांग्रेस के भीतर सबसे बड़ी चिंता इस बात को लेकर है कि पिछले अध्यक्ष का पूरा कार्यकाल ही बिना कार्यकारिणी के बीत गया था। इस बार भी सात महीने का लंबा समय बीत चुका है और इंतजार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। मैदान से लेकर पहाड़ तक पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता नई टीम को लेकर उत्साहित तो हैं, लेकिन इस लंबी देरी ने उनके भीतर एक बड़ी बेचैनी पैदा कर दी है। कार्यकर्ताओं का साफ कहना है कि जब सत्ता पक्ष (भाजपा) पूरी ताकत और सांगठनिक मशीनरी के साथ मैदान में उतर चुका है, तब कांग्रेस अपनी कोर टीम ही तैयार नहीं कर पाई है। यदि जल्द ही टीम घोषित नहीं हुई, तो आगामी चुनौतियों का सामना करना मुश्किल होगा।

लागू हो सकता है हिमाचल फॉर्मूला

सूत्रों की मानें तो हाईकमान को भेजी गई लिस्ट में बेहद सीमित और सक्रिय चेहरों को ही जगह दी गई है। उत्तराखंड में पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश का सांगठनिक फॉर्मूला लागू किया जा सकता है, जिसका मुख्य उद्देश्य छोटी लेकिन प्रभावी टीम तैयार करना है। पीसीसी हाईकमान को भेजी गई लिस्ट में सीमित नाम हैं। सूत्रों के अनुसार, नई टीम में 12 उपाध्यक्ष, 27 महामंत्री और 45 सचिव हो सकते हैं।

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टिकट वितरण से निपटना हो सकता है चुनौतीपूर्ण

सूत्रों का कहना है कि लिस्ट छोटी होने के कारण पेच और ज्यादा फंस गया है। पार्टी के कई दिग्गजों के समर्थकों के बीच क्षेत्रीय और राजनीतिक संतुलन बनाने के चक्कर में हाईकमान अंतिम निर्णय नहीं ले पा रहा है। हर गुट अपने करीबियों को इस सीमित सूची में जगह दिलाना चाहता है। यही वजह है कि फाइल दिल्ली से देहरादून के बीच अटकी हुई है। वहीं, सवाल यह भी उठ रहा है कि जब प्रदेश कार्यकारिणी को लेकर ही इतनी मुश्किल हो रही है तो आगामी विस चुनाव में टिकट वितरण की चुनौती से पार्टी कैसे पार पाएगी।

प्रदेश कांग्रेस प्रभारी आज और कल देहरादून में

एआईसीसी महासचिव व उत्तराखंड प्रभारी कुमारी शैलजा 17 और 18 जून को उत्तराखंड दौरे पर रहेंगी। प्रदेश मीडिया कमेटी के चेयरमैन राजीव महर्षि ने बताया कि पहले दिन वे देहरादून में सुबह 11 बजे जिला एवं महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों के साथ संगठनात्मक प्रदर्शन और पार्टी गतिविधियों पर बैठक करेंगी। दोपहर दो बजे विभिन्न प्रकोष्ठों, विभागों और फ्रंटल संगठनों के प्रदेश अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगी। शाम चार बजे वरिष्ठ नेताओं के साथ संवाद होगा। 18 जून को दोपहर 12 बजे वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगी, जिसमें संगठनात्मक मुद्दों और राजनीतिक रणनीति पर चर्चा होगी।

गणेश गोदियाल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, ''उत्तराखंड, हमने मिशन 2027 पर काम शुरू कर दिया है। जहां तक कार्यकारिणी का सवाल है, जल्द ही इसका भी जवाब मिल जाएगा।''

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Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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