Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़uttarakhand commercial vehicle fitness fee postponed pushkar singh dhami
उत्तराखंड में पुराने कॉमर्शियल वाहनों के लिए फिटनेस फीस अभी नहीं बढ़ेगी, CM ने दी राहत

उत्तराखंड में पुराने कॉमर्शियल वाहनों के लिए फिटनेस फीस अभी नहीं बढ़ेगी, CM ने दी राहत

संक्षेप:

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंड में 15 साल पुराने कॉमर्शियल वाहनों के लिए केंद्र सरकार द्वारा बढ़ाई गई फिटनेस शुल्क की दरें 21 नवंबर 2026 तक स्थगित कर दी गई हैं, जिससे इस अवधि में वाहन मालिकों को मौजूदा कम फीस का ही भुगतान करना होगा।

Sat, 22 Nov 2025 06:39 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
share Share
Follow Us on

15 साल पुराने कॉमर्शियल वाहनों की फिटनेस के लिए केंद्र सरकार की ओर से बढ़ाई गई दरें उत्तराखंड में 21 नवंबर 2026 तक स्थगित रहेंगी। इस अवधि में मौजूदा फीस ही ली जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर परिवहन सचिव बृजेश कुमार संत ने शुक्रवार को इसकी अधिसूचना जारी की। इस फैसले का राज्य के हजारों वाहन मालिकों को इसका लाभ मिलेगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सीएम ने दी राहत

फीस में बढ़ोतरी के मामले पर परिवहन कारोबारियों ने मुख्यमंत्री से राहत देने की मांग की थी। शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने परिवहन सचिव को इसकी अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए थे।

राज्य में बेहद कम है शुल्क

राज्य में वर्तमान में दोपहिया का वर्तमान फिटनेस शुल्क 200 से 400 रुपये, तिपहिया वाहन का 400 से 600 रुपये, मध्यम और भारी वाहन का फिटनेस शुल्क 600 से 1000 रुपये है।

वहीं, केंद्रीय मानक के अनुसार यह राशि 15 साल पुराने दुपहिया के लिए एक हजार रुपये, तिपहिया के लिए 3500 रुपये, कार आदि हल्के मोटर वाहन के लिए 7500 रुपये, मझौले वाहन के लिए 10 हजार रुपये और भारी माल या यात्री वाहन के लिए 12 हजार 50 रुपये है। अभी हाल में केंद्र सरकार ने इसमें और इजाफा कर दिया है। मालूम हो कि इससे पहले 22 फरवरी 2024 को भी मुख्यमंत्री ने फिटनेस फीस को एक साल के लिए स्थगित किया था।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Uttarakhand News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।