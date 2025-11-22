उत्तराखंड में पुराने कॉमर्शियल वाहनों के लिए फिटनेस फीस अभी नहीं बढ़ेगी, CM ने दी राहत

संक्षेप: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंड में 15 साल पुराने कॉमर्शियल वाहनों के लिए केंद्र सरकार द्वारा बढ़ाई गई फिटनेस शुल्क की दरें 21 नवंबर 2026 तक स्थगित कर दी गई हैं, जिससे इस अवधि में वाहन मालिकों को मौजूदा कम फीस का ही भुगतान करना होगा।

15 साल पुराने कॉमर्शियल वाहनों की फिटनेस के लिए केंद्र सरकार की ओर से बढ़ाई गई दरें उत्तराखंड में 21 नवंबर 2026 तक स्थगित रहेंगी। इस अवधि में मौजूदा फीस ही ली जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर परिवहन सचिव बृजेश कुमार संत ने शुक्रवार को इसकी अधिसूचना जारी की। इस फैसले का राज्य के हजारों वाहन मालिकों को इसका लाभ मिलेगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सीएम ने दी राहत फीस में बढ़ोतरी के मामले पर परिवहन कारोबारियों ने मुख्यमंत्री से राहत देने की मांग की थी। शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने परिवहन सचिव को इसकी अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए थे।

राज्य में बेहद कम है शुल्क राज्य में वर्तमान में दोपहिया का वर्तमान फिटनेस शुल्क 200 से 400 रुपये, तिपहिया वाहन का 400 से 600 रुपये, मध्यम और भारी वाहन का फिटनेस शुल्क 600 से 1000 रुपये है।