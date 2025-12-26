Hindustan Hindi News
उत्तराखंड में शीतलहर का कहर, 6 जिलों में कोहरे का ऑरेंज अलर्ट; बारिश और बर्फबारी की चेतावनी

संक्षेप:

उत्तराखंड के छह जिलों में शीतलहर और घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश-बर्फबारी और देहरादून में गिरते तापमान व खराब वायु गुणवत्ता ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं।

Dec 26, 2025 06:52 am ISTAnubhav Shakya हिन्दुस्तान, देहरादून
उत्तराखंड के कई जिले इन दिनों शीतलहर का प्रकोप झेल रहे हैं। मौसम विभाग ने घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। देहरादून में गुरुवार को सुबह घने कोहरे एवं ठंडी हवाओं से ठिठुरन बढ़ गई। दिनभर चली ठंडी हवाओं की वजह से 24 घंटे के भीतर तापमान में 5.9 डिग्री की कमी दर्ज की गई। दिन में कुछ घंटे धूप निकली लेकिन ठंडी हवाओं एवं धुंध की वजह से धूप का असर कम ही दिखा।

मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक दून में गुरुवार को तापमान सामान्य से दो डिग्री कम 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बुधवार को तापमान सामान्य से तीन डिग्री ज्यादा 23.9 डिग्री दर्ज किया गया था। रात का तापमान 8.1 डिग्री सेल्सियस रहा।

दोपहिया वाहन चालकों की मुसीबत

ठंडी हवाएं चलने से दोपहिया वाहन चालकों की मुसीबत रही। बाजार एवं सड़कों पर लोग कपड़ों में लिपटे नजर आए। देर शाम से ही शहर में अलाव जल उठे।

छह जिलों में शीत दिवस और घने कोहरे का अलर्ट

उत्तराखंड के छह जिलों में शुक्रवार को शीत दिवस और घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं, तीन पहाड़ी जिलों में हल्की बारिश के आसार हैं। मौसम निदेशक डॉ. सीएस तोमर ने बताया कि उत्तरकाशी, चमोली एवं पिथौरागढ़ जिलों में कहीं-कहीं हल्की बारिश की संभावना है। वहीं यहां 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। उधर, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर, नैनीताल, चंपावत, देहरादून और पौड़ी जिले के मैदानी इलाकों में शीत दिवस के साथ घना कोहरा छाने की संभावना है।

दून की हवा खराब, एक्यूआई 200 पार

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एयर क्वालिटी बुलेटिन के मुताबिक गुरुवार को देहरादून का एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब श्रेणी का आंका गया। गुरुवार को दून का एक्यूआई 203 रहा। दून में सुबह कोहरा और धुंध छाई रही। दोपहर में मामूली धूप निकली। विजिबिलिटी सामान्य रही। वहीं, काशीपुर की एक्यूआई 138 तक रहा।

कोहरे से लेट हुई दून की दो ट्रेनें, यात्री परेशान

देहरादून आने वाली ट्रेनों की रफ्तार कोहरे ने थाम ली है। गुरुवार को राप्ती गंगा तीन और उपासना सात घंटे देरी से पहुंची। दोनों ट्रेनों को देहरादून से देरी से रवाना किया गया। ट्रेनों के लेट होने से रेल यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ी। स्टेशन अधीक्षक विपुल नौटियाल ने बताया कि गोरखपुर से आने वाली राप्ती गंगा एक्सप्रेस गुरुवार को तीन घंटे देरी से पहुंची। दून से भी इसे तीन घंटे देरी से रवाना किया। वहीं, उपासना एक्सप्रेस रात को एक बजे तक पहुंची। यह ट्रेन अपने तय समय से सात घंटे देरी से पहुंची है। देहरादून से इसे रात साढ़े तीन बजे रवाना किया गया।

Uttarakhand Weather

