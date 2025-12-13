उत्तराखंड की भीमताल विधानसभा में पहुंचे सीएम धामी, दी 112 करोड़ की 17 विकास परियोजनाओं की सौगात; बनेगा इतना कुछ

संक्षेप: मुख्यमंत्री ने कहा कि 'वन डिस्ट्रिक्ट-टू प्रोडक्ट्स', 'हाउस ऑफ हिमालय', 'स्टेट मिलेट मिशन', 'होमस्टे' और 'वेड इन उत्तराखंड' जैसी योजनाएं स्थानीय अर्थव्यवस्था को नया बढ़ावा दे रही हैं और पहाड़ों से पलायन को रोकने में मदद कर रही हैं।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को नैनीताल की ग्राम पंचायत शशबानी के लेटीबुंगा मैदान में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने 112.34 करोड़ रुपए की 17 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने महिला स्वयं सहायता समूहों और विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का भी निरीक्षण किया और प्रदर्शित महिला-निर्मित उत्पादों की सराहना की।

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि भीमताल क्षेत्र के कई गांवों, जिनमें भीरापानी, नई, डलकन्या, देवनगर, सिलाओटी और सुंदरखाल शामिल हैं, में मिनी-स्टेडियम बनाए जाएंगे। ओखलकांडा में करायल बैंड-टकूरा फॉरेस्ट आउटपोस्ट रोड को ब्लैकटॉप रोड में अपग्रेड किया जाएगा। भीमताल बाईपास नहर कवरिंग का बचा हुआ काम पूरा किया जाएगा। भीमताल में एक नई पार्किंग सुविधा और एक नया रोडवेज बस स्टेशन बनाया जाएगा।

भीमताल कस्बे में एक फायर स्टेशन भी खोला जाएगा। नौकुचियाताल-खरकी खरोला सड़क को जोड़ा जाएगा, और कसियालेख-कफली-पडिकानाला सड़क पर ब्लैकटॉपिंग की जाएगी। बडोन-सिमलिया-सन्नी मोटर रोड को भी जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार भीमताल निर्वाचन क्षेत्र और पूरे नैनीताल जिले के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है। स्थानीय विधायक द्वारा उजागर किए गए महत्वपूर्ण रूट-10 की खराब स्थिति का तुरंत संज्ञान लेते हुए, सरकार ने इसके पुनर्निर्माण के लिए लगभग 9.5 करोड़ रुपए मंजूर किए।

इसके अलावा मुख्यमंत्री ने यहां कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन भी किया, जिनमें भवाली बाईपास (भाग 1 और 2) सुधार कार्य, भीमताल बाईपास सड़क अपग्रेडेशन, नैनीताल में 50 बेड का क्रिटिकल केयर यूनिट, LBS कॉलेज हल्दूचौड़ में एक लाइब्रेरी और मल्टीपर्पस हॉल, पुछड़ी में गौशाला का निर्माण, और सरकारी स्कूल जड़ापानी में लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब और साइंस लेबोरेटरी शामिल हैं। उन्होंने सरकारी डिग्री कॉलेज लालकुआं में परीक्षा हॉल, लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज में बाउंड्री वॉल, गौलापार स्टेडियम में पूल कवर और सुरक्षा कार्यों, और बेतालघाट, पांगोट-दैचोरी और ओखलकांडा के ऑडिटोरियम में विभिन्न सुविधाओं की आधारशिला भी रखी।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में, उत्तराखंड विकास के नए मील के पत्थर स्थापित कर रहा है। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और पेयजल जैसे क्षेत्रों में तेजी से बुनियादी ढांचे का विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि कैंची धाम, नैना देवी मंदिर और मुक्तेश्वर धाम सहित प्रमुख धार्मिक स्थलों का पुनर्विकास मिशन-मोड दृष्टिकोण से आगे बढ़ रहा है।